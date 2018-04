Case e Misteri | su Paramount Channel i film ispirati all’omonima serie letteraria

Misteriosi incendi in Guinea : quasi 200 Case distrutte : In Guinea si continuano a registrare incendi di origine ignota che stanno distruggendo edifici in particolare nelle città di Labé e Pita, nel centro del Paese. Sono quasi 200 le abitazioni danneggiate dalle fiamme secondo quanto riferisce la BBC. L’impegno delle forze dell’ordine sembra non garantire sicurezza e tranquillità alla popolazione: numerose le persone che di notte preferiscono dormire all’aperto per evitare ...