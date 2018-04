huffingtonpost

: Casanova: alchimista, avventuriero, seduttore e gentiluomo - TutteLeNotizie : Casanova: alchimista, avventuriero, seduttore e gentiluomo - PencoPinuccia : RT @VeroneseCris: Giacomo Girolamo #Casanova nato a Venezia il 2 aprile 1725 è stato un avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplo… - RobertoLocate14 : RT @VeroneseCris: Giacomo Girolamo #Casanova nato a Venezia il 2 aprile 1725 è stato un avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplo… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Da pochissimo uscito per Mondadori, "Giacomo: La sonata dei cuori infranti" è l'ultimo romanzo dello scrittore padovano Matteo Strukul (classe 1973), un sapiente mix tra romanzo storico e d'avventura condito con una buone dose d'amore di cui la copertina rosso granata è evocativo anticipo.Gli intrighi non mancano, nella Venezia di metà settecento, una città agonizzante, una "parodia di repubblica" in bilico tra gli splendori di un passato da regina dei mari e un futuro incerto, perché vecchie e nuove potenze si contendono l'egemonia. Abbracciata da un mare suggestivo e tagliata da un intersecarsi di calette che la rendono labirintica, la Serenissima è prostrata da oltre un secolo di sregolatezze: lo scenario perfetto per lo svolgersi di questa avventura, vissuta da uno degli uomini più discussi dell'epoca, Giacomo. ...