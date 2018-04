Caro Di Maio - i conti non tornano Grana Istat per i pentastellati Coperta corta anche per Salvini : Luigi Di Maio (M5S) lancia un amo alla Lega di Matteo Salvini proponendo un “contratto di governo alla tedesca”. Peccato che come ha certificato oggi l’Istat la realtà resti ostile ai libri dei sogni: il debito, complice anche il peso della crisi bancaria, non vuol saperne di scendere e la Ue potrebbe chiedere già a maggio una nuova manovra correttiva sui conti pubblici da 4,5-5 miliardi. Poi serviranno altri 12,4 ...

Governo : FracCaro - mai sostegno senza Di Maio premier : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio è l’unico presidente del Consiglio che siamo disposti a sostenere”. A ribadirlo, senza giri di parole, è Riccardo Fraccaro, deputato del M5S e questore anziano della Camera, in un’intervista su Avvenire.A chi gli chiede se sia ipotizzabile un esecutivo senza Di Maio alla guida, “mai, nel modo più assoluto – risponde secco – Diciamolo chiaramente una volta ...

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ FracCaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Camere - intesa nel centrodestra su Casellati al Senato. Stop a FracCaro - Di Maio accetta e rilancia Fico : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

Patto di ferro Di Maio-Salvini - si profila il "ticket" Bongiorno-FracCaro : Giornata decisiva per i nuovi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo un ultimo tentativo notturno in extremis andato a vuoto di tenere insieme l’unità del centrodestra offrendo a Silvio Berlusconi...

M5s - Di Maio ha scelto FracCaroEcco perché ha silurato Fico Resa dei conti finale nel centrodestra : Luigi Di Maio arresta i sogni di Roberto Fico, capo dell'ala ortodossa del M5s, e candida il fedelissimo Riccardo Fraccaro alla Presidenza della Camera. Resa dei conti finale nel centrodestra Segui su affaritaliani.it

Di Maio-Salvini alla conta - si profila ticket Bongiorno-FracCaro : Roma, 24 mar. , askanews, Giornata , probabilmnte già mattinata, decisiva per i nuovi presidenti delle Camere. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo un ultimo tentativo notturno in extremis andato a ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| M5s : alla Camera FracCaro : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Bruciare Fico - poi tocca a FracCaro. Ecco la controstrategia di Di Maio : L'imbarazzo del leader pentastellato per l'offerta di Berlusconi. Sul piatto ci sono anche le presidenze di Copasir e Antitrust È raro che un'amicizia non richieda dei sacrifici. E così deve essere ...

Caro Di Maio - tassi rendite - profitti e patrimoni. Allora possiamo parlare del reddito di cittadinanza : Caro Di Maio,vorrei darle una risposta non richiesta alla sua lettera di mercoledì su Repubblica, da esponente di Liberi e Uguali, ma soprattutto da semplice uomo di sinistra, cittadino anch'io e anch'io preoccupato e in attesa di sapere che cosa accadrà.Lei dice che: "la narrazione del 'va tutto bene' non ha retto di fronte alla realtà vissuta dagli italiani".Ineccepibile: dieci milioni di poveri non possono essere ...

Caro Di Maio - il fantaministri in tv è una presa in giro delle istituzioni : Da giorni il candidato premier snocciola pseudoresponsabili dei dicasteri, in spregio a ogni rispetto istituzionale. Il rischio è infiacchire ancora di più la democrazia, dando l'idea che il passaggio ...