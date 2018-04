Canone Tv per gli over 75enni a basso reddito | online il modello per chiedere esenzione

Canone Rai - nuove fasce di esenzione : i limiti di reddito per il 2018 : Chi ha diritto all’esenzione del Canone Rai? Com’è noto, con un recente decreto il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico ha modificato i requisiti per l’esenzione del Canone...

Svizzera - vince il No al referendum per abolire il Canone tv Video : Un appuntamento che la #Svizzera attendeva da più di due anni: il #referendum sull’abolizione del canone tv. Ebbene, il 71,6% dei votanti ha detto No, stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern. I cittadini svizzeri hanno scelto di continuare a pagare l’imposta per il servizio pubblico, attorno ai 400 euro annui, che consentira' alla Ssr Societa' Svizzera di Radiotelevisione il normale svolgimento delle attivita', opponendosi ...

Svizzera - vince il No al referendum per abolire il Canone tv : Un appuntamento che la Svizzera attendeva da più di due anni: il referendum sull’abolizione del canone tv. Ebbene, il 71,6% dei votanti ha detto No, stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern....Continua a leggere

Canone RAI/ Nuove soglie esenzione per non pagarlo più. Possibile rimborso fino a 10 anni : CANONE Rai, Nuove soglie per l'esenzione: pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Possibile chiedere il rimborso fino a dieci anni. I moduli necessari(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:03:00 GMT)

Canone Rai - scatta l'esenzione per gli over 75 : il decreto in Gazzetta Ufficiale : Esenzione dal Canone Rai per gli over 75, il decreto è diventato Ufficiale. La misura annunciata dal premier Paolo Gentiloni a metà febbraio è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. ...

Canone tv 2018 : esenzione per 75enni con reddito fino a 8.000 euro : Segui il dossier gratuito: Canone Rai in bolletta 2018 1 FILE ALLEGATO Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.02.2018

La Svizzera ha votato per tenersi il Canone della radiotelevisione pubblica : Il 71 per cento dei votanti si è espresso contro la sua abolizione, nonostante sia il più costoso d'Europa The post La Svizzera ha votato per tenersi il canone della radiotelevisione pubblica appeared first on Il Post.

Gli svizzeri amano il Canone tv - respinto il referendum per abolirlo : Netta sconfitta in Svizzera del referendum per la soppressione del canone radiotelevisivo. Al termine di una lunga ed accesa campagna, il 71,6% dei votanti ha bocciato il testo promosso dalle sezioni giovanili di due partiti di destra (Unione democratica di centro e Partito liberale radicale) che volevano l'abolizione della tassa in nome del libero mercato. Se l'iniziativa fosse stata accettata, la Svizzera sarebbe stato il primo Paese in Europa ...

Svizzera - bocciato il referendum per l’abolizione del Canone tv : Svizzera, bocciato il referendum per l’abolizione del canone tv L’iniziativa”No Billag” che voleva abolire il canone tv, è statanettamente bocciata da una consistente maggioranza deicittadini elvetici e da tutti e 26 i cantoni Continua a leggere L'articolo Svizzera, bocciato il referendum per l’abolizione del canone tv è su NewsGo.

La Svizzera boccia il referendum per l'abolizione del Canone tv : Seggi aperti anche in Svizzera dove oggi gli elettori sono stati chiamati a votare sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Con un referendum gli svizzeri hanno deciso di mantenere l'attuale sistema di finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche tramite un canone di 392 euro l'anno.Il referendum ha visto l’affermazione dei "no" con una percentuale che supera largamente il 70% dei ...

Svizzera - bocciato referendum per abolizione Canone tv : In Svizzera il referendum per l'abolizione del canone radiotelevisivo è stato ufficialmente bocciato: la maggioranza dei 26 cantoni e semi cantoni della Confederazione elvetica ha respinto la proposta.

Si vota anche in Svizzera. Ma per l’abolizione del Canone tv : Si vota anche in Svizzera. Ma per l’abolizione del canone tv Urne aperte oggi in tutta la Svizzera: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su un referendum che chiede l’abolizione del canone radiotelevisivo. È i il più oneroso d’Europa con 451 franchi (quasi 400 euro), eppure gli svizzeri sono per mantenerlo.Continua a leggere Urne aperte […]

Svizzera : si vota per abolire Canone tv : ANSA, - GINEVRA, 4 MAR - Urne aperte oggi in tutta la Svizzera: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su un referendum che chiede l'abolizione del canone radiotelevisivo. Lanciato dalle sezioni ...

Canone Rai - Sale ad 8mila euro l'esenzione per gli ultra 75enni : Lo previde il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 16 Febbraio 2018 pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale con il quale il Governo innalza le soglie di reddito annuo che danno titolo ...