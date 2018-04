Canone Rai | online nuovo modello esenzione

ESENZIONE Canone Rai E LEGGE 104/ Chi ne ha diritto? I tre casi di esonero : LEGGE 104 e CANONE Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per CANONE versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Canone Rai - nuove fasce di esenzione : i limiti di reddito per il 2018 : Chi ha diritto all’esenzione del Canone Rai? Com’è noto, con un recente decreto il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico ha modificato i requisiti per l’esenzione del Canone...

Dall’abolizione del Canone Rai allo Ius Soli : le proposte di legge già presentate alla Camera : Abolizione del Cnel, del canone Rai e dei vitalizi; norme a tutela degli animali; legittima difesa; elezione diretta del capo dello Stato e riforme costituzionali; istituzioni di nuove commissioni parlamentari d'inchiesta: c'è di tutto tra i primi progetti di legge annunciati alla Camera dei deputati nei primi giorni della diciottesima legislatura.Continua a leggere

Travaglio : “Gentiloni e Canone Rai gratis a pensionati? E’ cascato sul populismo. Lasci fare queste cose a De Luca” : “Prodi, Veltroni e Napolitano contano su Gentiloni dopo il voto? Ricordano quelli che vorrebbero andare a letto con Sharon Stone, ma non la conoscono”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde al conduttore Giovanni Floris sui consensi del centrosinistra nei confronti del presidente del Consiglio uscente. “Per andare a palazzo Chigi bisogna prendere i voti” – continua ...

Gentiloni : esenzione Canone Rai per 350 mila persone over 75 : Il premier ha infatti rivelato: ' È stato appena firmato dai nostri ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico un decreto che è importante, pur essendo una cosa limitata, perché aumenta la ...

La politica del poco ci compra col Canone Rai : Ma per quanto ancora ci dovremmo rassegnare alla 'politica del poco' che ha caratterizzato, per mano della sinistra, la sciagurata legislatura che sta per chiudersi? Pochi sgravi fiscali, poche ...