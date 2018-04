Cannes 2018 | Penélope Cruz e Javier Bardem apriranno il Festival con Everybody Knows di

Cannes 2018 - apertura per la coppia Bardem - Cruz e il loro 'Everybody Knows' - Cinema - Spettacoli : Dopo la serata dei César, che ha visto sfilare a Parigi la coppia di attori spagnoli per il premio alla carriera a Penelope Cruz, Javier Bardem e la moglie saranno i protagonisti dell'apertura di ...

Cannes 2018-Netflix - storia di un divorzio annunciato : ... giustificandosi e dando le colpe alle leggi francesi , in Francia se un film esce in sala, anche per un giorno solo, deve aspettare tre anni per essere distribuito dalle piattaforme di streaming o ...

Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018 / La piattaforma streaming bandita dalla competizione - ecco perché : Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018: la piattaforma streaming bandita dalla competizione, ecco perché e le parole di Thierry Frémaux a tal proposito.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : Alla prossima edizione di Cannes in partenza a maggio non saranno ammessi i titoli della piattaforma di streaming né le foto sul tappeto rosso

Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : L’anno scorso il festival di Cannes aveva accolto nel suo cartellone ben due produzioni cinematografiche di Netflix, Okja e The Meyerowitz Stories. Ma subito erano scoppiate le polemiche, soprattutto dei rappresentanti delle sale cinematografiche francesi, contro un modello di distribuzione che prevede la diffusione dei titoli direttamente sulla piattaforma di streaming senza passare dai cinema. Un modello a cui anche gli organizzatori ...

Cannes 2018 : Frémaux si pronuncia su #MeToo e Netflix al festival : Mancheranno quindi le produzioni di Netflix , ma questo non significa che il gigante dello streaming sarà per forza del tutto assente: "Ci siamo incontrati di recente a Parigi", ha detto Frémaux. "Il ...

Festival di Cannes 2018 - selfie vietati sul red carpet e no alle proiezioni stampa prima delle première : Il Fesival di Cannes dice no ai selfie . Il direttore del Festival del Cinema di Cannes, Thierry Frémaux, ha stabilito che sul r ed carpet non si dovranno scattare selfie, le uniche foto concesse ...

Cannes 2018 : da Sorrentino a Cuaron - da Guadagnino a Von Trier - le ipotesi sulla lineup : Nonostante tutto il gigante dello streaming spera di fare ritorno in selezione. Il prodotto più papabile è il thriller Hold the Dark di Jeremy Saulnier , con Jeffrey Wright e James Badge Dale , o il ...

