Camerun | liberati 5 turisti italiani che nessuno sapeva fossero stati rapiti

Dodici turisti europei - tra cui cinque italiani - sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun : Issa Tchiroma Bakary, ministro della Comunicazione del Camerun, ha annunciato che 12 turisti europei presi in ostaggio nella regione del Sudovest sono stati liberati dall’esercito Camerunese. Secondo quanto riferito da Bakary, i turisti sono cinque italiani e sette svizzeri: la The post Dodici turisti europei, tra cui cinque italiani, sono stati presi in ostaggio e poi liberati in Camerun appeared first on Il Post.