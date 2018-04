Cambridge Analytica | Fb | coinvolti 87 milioni di utenti  Zuckerberg | mio grave errore

Facebook e il caso Cambridge Analytica : L’azienda inglese ha raccolto i dati di un americano su quattro. Zuckerberg testimonierà mercoledì davanti al Governo Usa, ma intanto il social network promette condizioni d’uso più chiare e norme sui dati più rigide

Facebook - sono 87 milioni gli utenti spiati da Cambridge Analytica : Lo scandalo Cambridge Analytica si allarga: non sono 50 milioni, ma 87 milioni gli utenti i cui dati personali sono stati raccolti dall’azienda inglese. Un abitante degli Stati uniti su quattro, come rivela lo stesso social network in un post, pochi giorni prima della testimonianza di Zuckerberg di fronte alla Commissione dell’Energia e del Com...

Facebook - Zuckerberg testimonierà alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge Analytica : Mercoledì 11 aprile. È la data fissata per l’audizione di Mark Zuckerberg alla commissione energia e commercio della Camera Usa sul caso Cambridge Analytica. Il fondatore e Ceo di Facebook è chiamato a “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda britannica. “L’audizione sarà un’opportunità importante per gettare luce su ...

Il prologo poco conosciuto del caso Cambridge Analytica : Come mai i dati di Facebook sono così cruciali, visto che in rete chiunque può disinformare tantissime persone? Leggi

Come funziona il modello di Cambridge Analytica - spiegato dal suo creatore : (Foto: Pixabay/Pexels) Lo scandalo Cambridge Analytica ha travolto Facebook con conseguenze che ne hanno ridimensionato il ruolo in Borsa e hanno portato il dibattito – pubblico e interno – a un livello ampio di valutazione sulla privacy, la gestione dei dati e sul modello stesso dell’infrastruttura del social network. Ora che le esplosioni costanti delle prime settimane sono diradate, resta una domanda sul caso specifico che esula ...

La scienza debole del marketing di Cambridge Analytica : Riguarda ai test nel mondo reale, Matz cita uno studio effettuato nel 2017 insieme a Kosinski e Stillwell, in cui a utenti di Facebook di sesso femminile sono stati mostrati annunci pubblicitari di ...

Nigeria - sarà aperta inchiesta sulle attività di Cambridge Analytica - : Successivamente, Channel 4 ha affermato che la Cambridge Analytica ha influenzato le elezioni di tutto il mondo. Il canale ha ha affermato che la società e il suo partner strategico Communications ...

Cambridge Analytica - quanto è costato in Borsa lo scandalo privacy : SAN JOSE, CA – APRIL 18: Facebook CEO Mark Zuckerberg delivers the keynote address at Facebook’s F8 Developer Conference on April 18, 2017 at McEnery Convention Center in San Jose, California. The conference will explore Facebook’s new technology initiatives and products. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Un grafico di Borsa non mente e la chart di Facebook mostra oggi tutto il nervosismo di Menlo Park. Alla vigilia ...

Cambridge Analytica ha lavorato anche per Economist e Financial Times : (Immagine: geralt/pixabay) Tentacolare Cambridge Analytica: due dei più importanti marchi dell’editoria britannica, cioè Economist e Financial Times, ingaggiarono la società per acquisire più lettori negli Stati Uniti. Questo quanto riporta BuzzFeed News, al quale un portavoce dell’Economist ha risposto che la società con base a Londra era stata arruolata per capire le dimensioni del mercato statunitense: “Hanno condiviso le ...