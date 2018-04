Cambridge Analytica | Facebook ammette | «Gli utenti coinvolti sono 87 milioni»

Facebook - Zuckerberg testimonierà alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge Analytica : Mercoledì 11 aprile. È la data fissata per l’audizione di Mark Zuckerberg alla commissione energia e commercio della Camera Usa sul caso Cambridge Analytica. Il fondatore e Ceo di Facebook è chiamato a “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda britannica. “L’audizione sarà un’opportunità importante per gettare luce su ...

Il prologo poco conosciuto del caso Cambridge Analytica : Come mai i dati di Facebook sono così cruciali, visto che in rete chiunque può disinformare tantissime persone? Leggi

Come funziona il modello di Cambridge Analytica - spiegato dal suo creatore : (Foto: Pixabay/Pexels) Lo scandalo Cambridge Analytica ha travolto Facebook con conseguenze che ne hanno ridimensionato il ruolo in Borsa e hanno portato il dibattito – pubblico e interno – a un livello ampio di valutazione sulla privacy, la gestione dei dati e sul modello stesso dell’infrastruttura del social network. Ora che le esplosioni costanti delle prime settimane sono diradate, resta una domanda sul caso specifico che esula ...

La scienza debole del marketing di Cambridge Analytica : Riguarda ai test nel mondo reale, Matz cita uno studio effettuato nel 2017 insieme a Kosinski e Stillwell, in cui a utenti di Facebook di sesso femminile sono stati mostrati annunci pubblicitari di ...

Nigeria - sarà aperta inchiesta sulle attività di Cambridge Analytica - : Successivamente, Channel 4 ha affermato che la Cambridge Analytica ha influenzato le elezioni di tutto il mondo. Il canale ha ha affermato che la società e il suo partner strategico Communications ...

Cambridge Analytica - quanto è costato in Borsa lo scandalo privacy : Un grafico di Borsa non mente e la chart di Facebook mostra oggi tutto il nervosismo di Menlo Park. Alla vigilia ...

Cambridge Analytica ha lavorato anche per Economist e Financial Times : (Immagine: geralt/pixabay) Tentacolare Cambridge Analytica: due dei più importanti marchi dell’editoria britannica, cioè Economist e Financial Times, ingaggiarono la società per acquisire più lettori negli Stati Uniti. Questo quanto riporta BuzzFeed News, al quale un portavoce dell’Economist ha risposto che la società con base a Londra era stata arruolata per capire le dimensioni del mercato statunitense: “Hanno condiviso le ...

Cambridge Analytica - ecco la mappa con i profili tracciati in Italia - : La mappa mostra l'interesse per il nostro paese di SCL Elections, compagnia affiliata a Cambridge Analytica. Pubblicata nel 2014 sul sito della società e poi rimossa, rivela un campione di migliaia di ...

Bloccare le app che trafugano dati su Facebook - precauzioni dopo Cambridge Analytica : Lo scandalo che ha coinvolto Facebook è ormai di dominio mondiale, non c'è da nascondersi, né da voltarsi dall'altra parte. La società Cambridge Analytica ha fatto incetta dei dati di 50 milioni di utenti avvalendosi proprio dell'enorme database di Facebook, senza che questi ne avessero la minima idea o ne avessero accordando l'esplicito consenso. Vi sarete senz'altro chiesti come l'azienda ci sia riuscita: ebbene, non si è trattato di un ...

Cambridge Analytica prometteva più di quanto mantenesse : Sempre più ricostruzioni ridimensionano il ruolo della società nella campagna elettorale statunitense e l'efficacia dei suoi “profili psicometrici” The post Cambridge Analytica prometteva più di quanto mantenesse appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica - Facebook rimanda l’uscita dei suoi smart speaker : (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Chi si ricorda di Aloha e Fiona? I nomi in codice probabilmente non suonano familiari al grande pubblico, ma chi segue le vicende del mondo della tecnologia probabilmente li ricorderà come gli speaker intelligenti in via di sviluppo presso Facebook, e che fino a poche settimane fa si diceva fossero quasi pronti per il lancio. Nonostante il loro sviluppo sia quasi terminato sembra però che non li vedremo in ...

Le radici del dataclisma : Cambridge Analytica e noi : La storia potrebbe anche cominciare con un libro. Un saggio, uno di quei testi che oramai nessuno legge, pochi scrivono e, soprattutto, nessun editore pubblica. La storia potrebbe cominciare con un saggio di Bryan Caplan, un economista "prestato alla politica", diremmo, senza perdere la qualità del metodo.Ovviamente mai tradotto in Italia (per noi i libri di politica sono quelli che raccontano i retroscena: ti pare che perdiamo tempo con ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso americano sullo scandalo Cambridge Analytica : Il fondatore e CEO di Facebook ha accettato di parlare dopo giorni di grandi pressioni, hanno raccontato diversi giornali americani The post Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso americano sullo scandalo Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica - Fabio Rovazzi indaga/ Iena per una sera sulle tracce dello scandalo Facebook : Le Iene Show, servizi e anticipazioni: Fabio Rovazzi inviato d'eccezione, approfondimento sullo scandalo "Cambridge Analytica" che ha scosso Facebook dalle fondamenta (28 marzo)