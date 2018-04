Call of Duty | WWII | il DLC The War Machine riceve il suo primo trailer

Secondo DLC di Call of Duty WW2 svelato in video - tutti i contenuti : Dopo un capitolo che non ha brillato di certo per contenuti, Call of Duty WW2 è approdato sulla scena videoludica per risollevare la cresta di uno dei brand più seguiti in ambito sparatutto, per gettare un nuovo guanto di sfida all'avversario di sempre, quel Battlefield che tante soddisfazioni sta regalando a Electronic Arts. Ovviamente l'arrivo sul mercato è solo il primo passo per il successo di un prodotto del calibro dell'FPS sviluppato dai ...

Call of Duty : WW2 - ecco il trailer del nuovo DLC "The War Machine" : Quest'oggi gli sviluppatori di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, hanno pubblicato il primo trailer di The War Machine, il nuovo DLC atteso per il celebre sparatutto.Come riferisce Dualshockers, nel trailer possiamo vedere come il gameplay si assesta su ciascuna mappa del nuovo DLC, il tutto con una colonna sonora incalzate nel sottofondo. Nel nuovo contenuto scaricabile i giocatori potranno prendere il controllo degli aerei da ...

Call of Duty WW2 svela nuove immagini per La Macchina da Guerra - il prossimo DLC : Pochi giorni fa, Activision ha svelato finalmente il prossimo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, mostrando qualche screenshot e un trailer di annuncio. Ora abbiamo alcune nuove immagini per il contenuto aggiuntivo, in arrivo entro metà aprile in anteprima su PlayStation 4. Le nuove immagini del DLC di Call of Duty WW2 mostrano ulteriori sezioni dell'Egitto, e più in particolare nella location di Giza, esattamente ...

Fortnite e Call of Duty : WW2 hanno spinto la spesa per i titoli digitali di febbraio : Ecco, inoltre, la lista dei primi 10 giochi per guadagni del mese , in tutto il mondo, : League of Legends Dungeon Fighter online Fantasy Westward Journey Online 2 Fuoco incrociato Battlegrounds di ...

Fortnite e Call of Duty : WW2 hanno spinto la spesa per i titoli digitali di febbraio : In base all'ultimo rapporto di Superdata, riporta PCgamer, emerge come il mercato mondiale dei videogiochi digitali sia cresciuto del 6% di anno in anno fino a febbraio 2018, raggiungendo un giro di 9.1 miliardi di dollari come totale.Possiamo anche notare come il mercato di realtà pay-to-play e free-to-play sia in leggero calo su PC, mentre il mercato dei giochi che per essere giocati devono essere acquistati è cresciuto del 33%.A trainare la ...

La Call Of Duty World League Presentata da PlayStation 4 arriva a Birmingham : L'evento sarà trasmesso in streaming con un commento italiano del caster Rampage In The Box , Ivan Grieco, sul canale Twitch dedicato alla CWL. Ad Atlanta l'aveva spuntata il team Rise Nation: ...

La nuova tappa della Call of Duty World League porta la competizione nel Regno Unito : Activision da il via oggi alla nuova tappa della Call of Duty World League presentata da PlayStation 4, la competizione che arriva finalmente a Birmingham, nel Regno Unito, e che vedrà la bellezza di 140 squadre darsi battaglia per contendersi parte del montepremi di questa stagione, che prevede un premio complessivo di 4,2 milioni di dollari.Le squadre si affronteranno nell'ambito dell'Insomnia62 Gaming Festival per tutto il weekend a partire ...

Call of Duty 4 : Modern Warfare si aggiunge ai titoli retrocompatibili per Xbox One : Mentre fonti di Eurogamer.net ci parlavano di una nuova edizione rimasterizzata di Call of Duty Modern Warfare 2, ecco arrivare una gradita notizia per tutti i fan della famosa serie sparatutto.Infatti, come annunciato da Major Nelson attraverso un post su Twitter, l'originale Call of Duty 4: Modern Warfare si è da poco aggiunto alla lista di titoli retrocompatibili per Xbox One. Una buona notizia per tutti coloro che vogliono recuperare il ...

Svelato secondo DLC di Call of Duty WW2 : dettagli su contenuti - uscita e prezzo : L'inverno è ormai finito da una settimana abbondante, ma Call of Duty WW2 sembra non essersene quasi accorto: le fredde zone dell'Europa del nord digitale confezionate dai ragazzi di Sledgehammer Games brulicano infatti di giocatori, tutti impegnati a combattere nell'intrigante multiplayer allo scopo di portare benefici alla fazione per cui sono schierati in campo partita dopo partita. Ovviamente, a distanza di numerosi mesi dall'uscita del ...

Annuncio Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered vicino? : Call of Duty Modern Warfare 2 è uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie sparatutto targata Activision. Per anni i giocatori hanno chiesto a gran voce una versione remaster del gioco e, in particolare negli ultimi mesi, si chiacchiera insistentemente sulla concretezza di tale possibilità. Ora, con un capitolo della serie principale già annunciato per la finestra di ottobre, l'Annuncio del tanto paventato Call of Duty Modern Warfare 2 ...

Polemiche per Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : sarà senza multiplayer? : Moltissimi attendono Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, versione rivista, migliorata e corretta per le attuali console. Insomma la stessa operazione che è stata fatta per il primo Modern Warfare, prima venduto insieme ad Infiniti Warfare dato il suo scarso successo, ma che verrà venduto anche separatamente. Bene, ultimamente si vocifera che ci sarà anche un Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, ma dagli ultimi report potrebbe rovinare ...

Fonti di Eurogamer confermano : Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è realtà : Qualche tempo fa vi avevamo raccontato della comparsa della Remastered di Call of Duty: Modern Warfare 2 sul listino di Amazon Italia, e come riporta Eurogamer.net sembra che le insistenti voci circolate negli ultimi mesi sul ritorno di uno dei capitoli più apprezzati del franchise nascondessero un fondo di verità.CharlieIntel e Fonti interne ad Eurogamer.net hanno confermato lo sviluppo della Remastered, che non includerà però il celebre ...

Le mappe della modalità Zombie di Call of Duty : Black Ops 3 sono ora acquistabili singolarmente : Se siete fan della modalità Zombie di Call of Duty ma non volete comprare un intero DLC pack con mappe multiplayer per Call of Duty: Black Ops 3, abbiamo ottime notizie per voi. Come riporta Gamingbolt, Activision ha annunciato che le mappe DLC della modalità Zombie per Call of Duty: Black Ops 3 possono ora essere acquistate singolarmente e potranno essere vostre per 8 dollari ciascuna (sono 4 in tutto). Ogni acquisto delle mappe vi garantirà ...

Call of Duty Black Ops 4 pronto a stravolgimenti? Il misterioso tweet del director : Call of Duty Black Ops 4 sarà il prossimo capitolo della saga sparatutto, e su questo sembrano esserci pochissimi dubbi. Le informazioni rilasciate col contagocce dagli addetti ai lavori stanno mandando sostanzialmente fuori giri tutti i fan della serie pubblicata da Activision, con i più attenti che badano a ogni minimo dettaglio per carpire al volo ogni possibile mossa operata da Treyarch. D'altronde il ritorno sulla scena dopo un'attesa ...