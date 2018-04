California | l’assalitrice una Youtuber che non voleva censure sui suoi video

vanityfair

: #UltimOra Sparatoria nel quartier generale #YouTube in #California. Polizia: l'assalitrice si è suicidata. E' al mo… - tg2rai : #UltimOra Sparatoria nel quartier generale #YouTube in #California. Polizia: l'assalitrice si è suicidata. E' al mo… - RPezzucchi : California, sparatoria nella sede di YouTube. 'L'assalitrice si è uccisa' - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #UltimOra Sparatoria nel quartier generale #YouTube in #California. Bilancio polizia in conferenza stampa: 4 feriti, l'assalitr… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si chiama Nasim Aghdam e ha 39 anni la donna che ieri ha aperto il fuoco nella sede di Youtube a San Bruno, in. Lei stessa utente del canale diavrebbe sparato perché alcuni dei filmati da lei postati erano stati di recente censurati e oscurati. Per lei erano calati gli introiti. La polizia sta ancora investigando, ma pare che avesse un canale su Youtube in cui postavavari compresi alcuni che mostravano crudeltà sugli animali. È stata descritta come una bodybuilder vegana, artista e rapper. Il suo canale, ora cancellato, era Nasime Wonder1 e aveva circa 5000 followers. Già nel gennaio 2017 si era lamentata di youtube in une aveva citato Adolf Hitler. Appena una settimana fa il sito di contenutiaveva aggiornato la normativa vietando di pubblicaredi qualsiasi genere contenenti armi da fuoco. COSA È SUCCESSO Erano nel pieno della giornata ...