California | donna apre il fuoco nella sede di YouTube poi si suicida | 4 feriti

Spari nel quartier generale di YouTube in California. A fare fuoco è stata una donna - poi suicida. Alcuni feriti : Sparatoria nella sede di YouTube, filiale di Google, a San Bruno in California, causata da una donna. Almeno quattro feriti, un uomo secondo fonti di polizia sarebbe in condizioni critiche. Una fonte di polizia ha confermato alla ABC7 che a sparare sarebbe stata "una donna bianca, adulta, con indosso un top nero e un fazzoletto in testa". Secondo media Usa, la donna sarebbe morta suicida.We were sitting in a meeting and then we heard people ...

Colpi d'arma da fuoco nel quartier generale di YouTube in California : a sparare una donna : Sparatoria nel quartier generale della compagnia a San Bruno: quattro i feriti. «Morta l'assalitrice»

YOUTUBE - SPARATORIA IN SEDE SAN BRUNO - California/ Ultime notizie video : killer è una donna - si è suicidata : YOUTUBE, spari in SEDE CALIFORNIA: ci sono feriti. Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga, polizia e ambulanze accorse sulla scena della SPARATORIA.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:51:00 GMT)

Youtube - spari nel quartier generale della piattaforma audio-video in California : “Si cerca donna armata” : Dei colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel quartier generale di Youtube a San Bruno, in California e, in particolare, in un caffè all’aperto del campus, secondo le indicazioni fornite dalla Cbs che parla di “alcuni” feriti. Un portavoce dell’ospedale di San Francisco ha confermato l’arrivo di alcuni pazienti coinvolti nell’episodio, ma non ha fornito dettagli sul loro numero e sulle loro condizioni. Secondo ...

Sparatoria nel quartier generale di YouTube in California : l'assalitore potrebbe essere una donna : Scatta l’allerta nel quartier generale della compagnia dei video su Internet a San Bruno. Polizia e ambulanze accorse sulla scena della Sparatoria. Secondo i media locali ci sarebbero dei feriti

Spari nel quartier generale di YouTube in California Live «L’assalitore è una donna» : Scatta l’allerta nel quartier generale della compagnia dei video su Internet a San Bruno. Polizia e ambulanze accorse sulla scena della sparatoria. Secondo i media locali ci sarebbero dei feriti