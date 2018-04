Califano | congratulazioni Leodori per nomina Presidente Consiglio Regione Lazio

romadailynews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma – Di seguito il comunicato di Michela, consigliera regionale del Pd. “Voglio inviare al mio amico Danielele mie più sincereper ladelRegionale del. Per lui si tratta di una riconferma dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 5 anni di consiliatura. Un segnale importante per dare continuità a un’amministrazione che ha fatto miracoli. Portando ilfuori dal guado del commissariamento sanitario e dal fallimento”. “Oggi -prosegue-, anche grazie al grande operato di Danielesiamo unasana. Con i conti in ordine. Capace di investire sulle infrastrutture. Creare lavoro. Cambiare trend al settore sanitario. Lo attendono altri 5 anni importanti. Abbiamo un’ambizione, fare del nostro territorio un modello da esportare in tutta ...