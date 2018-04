romadailynews

: Calenda: Superpoteri alla Raggi? Non le basterebbero #Avengers: ' Non ho mai cercato scuse… - romadailynews : Calenda: Superpoteri alla Raggi? Non le basterebbero #Avengers: ' Non ho mai cercato scuse… - Agenzia_Dire : #Roma, #Calenda: #Raggi e i superpoteri? E’ talmente incompetente che altro che gli #Avengers… @CarloCalenda @Roma… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma – Carlo, Ministro sviluppo economico, ha commentato su twitter un’intervista della sindaca di Roma che chiede. “Direi che per come e’ messa Roma e per il grado di incompetenza dellaaltro che. Neanche glial gran completo”. E a chi lo attacca via twitter (“Laforse sara’ incompetente, non lo so, ma da che pulpito viene l’accusa!? @Carlonon ha evitato le delocalizzazioni, non ha impedito centinaia di licenziamenti es. ericsson, non ha ricollocato quei licenziati. Lei si ritiene un genio? Il bue dice cornuto all’asino…”), il ministro replica cosi: “No Angelo, non mi sento un genio. Ma non ho mai cercato scuse per errori e fallimenti inche non mi sono stati conferiti e altre amenità. Per quanto riguarda le crisi aziendali ne abbiamo gestite ...