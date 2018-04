Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta "Tuttosport". Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del Milan: sarà ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - può arrivare il 'nuovo Kakà' Video : Il #Milan è pronto per questo finale di stagione, che può gia' decidersi nel derby contro l'Inter. La squadra di Gattuso non può permettersi di sbagliare e ha tutte le potenzialita' per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Intanto, la dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Milan potrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; uno degli ...

Calciomercato Milan - Mirabelli tenta l'affondo per due top-player? Video : Dopo la sconfitta contro la Juventus [Video], il #Milan si appresta ad affrontare il derby. Il match contro l'Inter rappresentera' il crocevia della stagione dei rossoneri, i quali dovranno necessariamente battere i cugini per continuare a sperare nel quarto posto. A pesare sull'attuale piazzamento del club meneghino sono, soprattutto, i punti lasciati per strada nel girone di andata, sotto la gestione Montella. Ad ogni modo, ancor prima di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Immobile : è testa a testa con Belotti : Calciomercato Milan – La sconfitta contro la Juventus non ha cambiato il giudizio sul Milan, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento veramente importante ed anche contro la squadra di Allegri ha disputato una partita di livello, la qualificazione in Champions League è ancora alla portata, fondamentale lo scontro diretto contro l’Inter per rientrare pienamente in corsa. La dirigenza pensa anche alla prossima ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il suo procuratore, il potente Mino Raiola, vorrebbe che si trasferisse in una squadra di primo livello, dove potrebbe partecipare anche alla Champions League. Le proposte non mancano di certo ad un portiere che viene ritenuto uno dei più forti calciatori Under 20 in circolazione peraltro, sara' titolare nella Nazionale italiana ...

Calciomercato Milan - possibile un super scambio con il Napoli in estate Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. In particolare, il club rossonero vuole ingaggiare un terzino di alto livello. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino France Football, il Milan, dopo l'acquisto a parametro zero di Strinic, ha messo nel mirino Faouzi Ghoulam, forte esterno sinistro che milita nelle fila del Napoli. Il laterale franco-algerino ha ...

Calciomercato Milan - Suso al Real Madrid? Ecco il possibile sostituto Video : Suso è sicuramente uno dei migliori calciatori del #Milan, come dimostrano le sue prestazioni in questa stagione. L'esterno offensivo ha un contratto con il Milan fino al 2022 e una clausola rescissoria di trentotto milioni di euro, cifra certamente accessibile. Se il Milan non dovesse ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Suso potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Su di lui è molto forte ...

Juve-Milan : probabili formazioni - Calciomercato e dove vederla : Per gli abbonati, infine, sarà possibile assistere alla sfida in streaming grazie a Premium Play e SkyGo probabili formazioni JUVENTUS , 4-2-3-1, : Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Rugani, , ...

Calciomercato Milan - possibile un maxi scambio con il Bayer Leverkusen Video : Uno dei flop del mercato estivo del #Milan è sicuramente Nikola Kalinic, attaccante croato della Fiorentina, che è stato pagato venticinque milioni di euro, ma che certamente non ha reso secondo le aspettative. I tifosi rossonero sono stati molto delusi dall'ex calciatore della Fiorentina, tanto che ora, sui social network, invocano a gran voce l'arrivo di un bomber di razza uno come Edinson Cavani per intenderci, capace di segnare sui ...

Calciomercato Milan - occhi puntati su Saint-Maximin : MilanO - Il Milan ha messo gli occhi sul 'pupillo' di Mario Balotelli, il 21enne esterno d'attacco Allan Saint-Maximin , suo compagno nel Nizza . Per tranquillizzare i tifosi rossoneri va detto che ...

Calciomercato Torino - Belotti via? Il Milan c'è : 'Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa ...

Calciomercato Milan - sorprendente proposta al Real Madrid Video : Dalla Spagna giungono delle indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Sport, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino Donnarumma e Suso per la prossima stagione. Il primo piace moltissimo al numero uno del Real, Florentino Perez, perché è uno dei più interessanti prospetti del calcio mondiale e viene considerato dagli esperti uno dei migliori portieri ...

Calciomercato Milan - colpo di scena su Donnarumma? Ecco gli scenari Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, portiere sul quale è stato ormai detto di tutto. Stando a quanto riporta il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il numero uno rossonero potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Pare infatti che la dirigenza rossonera abbia cambiato idea sul futuro del portiere; come scrive La Gazzetta ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...