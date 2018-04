Calciomercato Inter | allarme Lautaro Martinez | ecco cosa è successo

Calciomercato Inter - Marotta parla di Asamoah : 'Inter? Non mi risulta ' : Le parole di Marotta a Premium Sport 'La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli di una cosa del genere, non mi sorprendo che in un ristorante di Madrid possa succedere che ci sia seduto da ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Calciomercato Inter : il primo acquisto arriva in porta - Handanovic via? [NOME e DETTAGLI] : L’Inter di Suning si appresta a concludere un acquisto eccellente in prospettiva futura. Si tratta, secondo la Gazzetta dello sport, di Andriy Lunin, portiere ucraino classe 1999 che ha già esordito con la maglia della propria Nazionale nelle recenti amichevoli dell’Ucraina. Il portiere, attualmente in forza allo Zorya Luhansk, è richiesto da diversi club europei, ma l’Inter sembra avere una marcia in più ed è dato ad un passo dal colpo. Il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - inserimento per Emre Can! Si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal netto successo in campionato contro la Sampdoria ma in generale le ultime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti non sono state entusiasmanti. La squadra è in lotta per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro, adesso partita assolutamente da non fallire contro il Verona. Ma a tenere banco è anche il mercato, si sta studiando ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - ritorno di fiamma per Vidal : pronto un nuovo assalto : Calciomercato Inter, IMPORTANTE ritorno DI fiamma PER Vidal – L’Inter pensa alla stagione in corso, l’obiettivo per la squadra di Spalletti è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione ed il futuro. La prima mossa è stata già effettuata e convince, l’arrivo dell’attaccante Lautaro Martinez rappresenta una sicurezza, il calciatore ...

Calciomercato Inter - tutti su Skriniar : ecco la valutazione del club nerazzurro : Calciomercato Inter, tutti PAZZI DI Skriniar – L’Inter sta disputando una stagione fino al momento altalenane, il netto successo però contro la Sampdoria ha riportato un pò di fiducia per la qualificazione alla prossima Champions League. Un calciatore che si è messo sicuramente in mostra è il difensore Skriniar, il centrale nerazzurro è finito nel mirino del Barcellona ma non solo, secondo la stampa estera anche di Manchester City e ...

Calciomercato Inter - è fatta per De Vrij : tutti i dettagli economici - pronto un altro colpo : Calciomercato Inter, E’ fatta PER DE Vrij – Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, l’Inter è in corsa per la qualificazione in Champions League, prossime partite fondamentali. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato, si tratta di De Vrij. Negli ultimi giorni inserimento da parte del Barcellona ma nelle ultime ore l’Inter ha trovato l’accordo ...

Calciomercato Inter - cinque nomi per rinforzare la squadra Video : Sono le ultime voci di Calciomercato dell'Inter [Video] quelle che fanno sognare i tifosi nerazzurri. In questa stagione la formazione di Spalletti continuera' a lottare per un posto in Champions League, ma nel prossimo torneo di #Serie A magari potra' puntare ancora più in alto se arriveranno i giusti rinforzi. Nelle ultime settimane sono stati davvero tanti i rumors di mercato del club nerazzurro, cerchiamo un po' di riepilogare quelli che ...

Calciomercato Inter - cinque nomi per rinforzare la squadra : Sono le ultime voci di Calciomercato dell'Inter quelle che fanno sognare i tifosi nerazzurri. In questa stagione la formazione di Spalletti continuerà a lottare per un posto in Champions League, ma nel prossimo torneo di serie A magari potrà puntare ancora più in alto se arriveranno i giusti rinforzi. Nelle ultime settimane sono stati davvero tanti i rumors di mercato del club nerazzurro, cerchiamo un po' di riepilogare quelli che potrebbero ...

Calciomercato - asta per Gabbiadini : tutti i club interessati all’attaccante : Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton si prepara a tornare in Italia nella prossima stagione, esperienza altalenante in Inghilterra, l’obiettivo è tonare grande protagonista. Le qualità del calciatore sono enormi, Gabbiadini ha solo bisogno di continuità per tornare ad essere decisivo in Serie A. Tanti club fiutano l’affare, in particolar modo il Bologna, alla ricerca di un attaccante. Ma non solo si prepara una vera e ...

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : Hector e Ginter : TORINO - Tra gli sponsor di Emre Can alla Juventus c'è anche il suo connazionale Sami Khedira . E peraltro la lista dei tedeschi nel mirino dei dirigenti bianconeri è piuttosto corposo, giacché ...

Calciomercato Inter - prenotato Cuello : è considerato il nuovo Messi : Calciomercato Inter – L’Inter è in fase di ripresa, in particolar modo continua la corsa alla Champions League dopo il netto successo sul campo della Sampdoria. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al Calciomercato, secondo quanto riporta gazzamercato.it il club nerazzurro è rimasto stregato da Tomas Cuello, talento classe 2000 dell’Atletico Tucuman, considerato il nuovo Messi. Proprio il calciatore del Barcellona ha dato la ...

Calciomercato Inter - boom boom : colpi clamorosi per la prossima stagione - 11 da scudetto [FOTO] : 1/14 ...

Calciomercato - Icardi via dall’Inter : “offerte incredibili”. I cinesi corrono ai ripari : “Quale sarà il colpo importante dell’estate? Giocatori forti in Italia ce ne sono tantissimi, Dybala, Icardi su tutti, ma credo che Icardi sia il giocatore che arriverà ad avere offerte tali che l’Inter farà fatica a rilanciare. Indipendentemente dalla clausola credo che per lui sia venuto il momento di fare un cambiamento, è uno dei giocatori che sarebbe bene provasse una nuova avventura. Dove? Credo all’estero e non in ...