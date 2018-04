Calciomercato Fiorentina | ufficiale | Zekhnini al Rosenborg

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Calciomercato Fiorentina - Badelj può restare : FIRENZE - Milan Badelj , 29 anni compiuti 10 giorni fa, ha raccolto, nei fatti, l'eredità del compagno ed amico Astori. E ora dovrà decidere sul proprio futuro, al di là della certezza del regime di ...

Calciomercato - Sampdoria e Fiorentina su Ferreyra dello Shakhtar : GENOVA - In estate si preannuncia una fuga dallo Shakhtar . Il più ambito è Bernard , sempre più vicino all' Inter , ma ci sono anche altri talenti che interessano alle squadre italiane. Uno è Taison ...

Fiorentina - il Calciomercato non dorme mai : ecco l’osservato speciale da Corvino : Il calciomercato non dorme mai ed anche in questo weekend di campionato il ds della Fiorentina Corvino potrebbe lavorare per il futuro. A Firenze infatti sbarcherà il Chievo Verona, club che ha all’interno della sua rosa un uomo che ha suscitato forte interesse tra i Viola. Si tratta, secondo quanto rivelato da Tuttosport, del centrocampista Castro, da poco rientrato da un lungo infortunio. Un calciatore duttile, d’inserimento, che ...

Calciomercato Fiorentina - per Milenkovic sirene inglesi e spagnole : FIRENZE - Nikola Milenkovic , classe 1997 è arrivato alla Fiorentina dal Partizan Belgrado in un'operazione che è costata 5,1 milioni di euro. Il serbo, già nel giro delle proprie Nazionali, sarebbe ...

Calciomercato Fiorentina : Badelj in scadenza - ma potrebbe restare - : Il mondo viola potrebbe essere 'sconvolto' in positivo dal ritorno della famiglia Della Valle. Dopo aver annunciato di aver messo in vendita la società il patron Andrea Della Valle non ha più dato ...

Calciomercato Fiorentina - colpo di scena nel futuro di Badelj : l’annuncio del croato : Calciomercato Fiorentina – Tra i giocatori che la prossima estate potrebbero finire al centro di numerosi rumors di mercato figura sicuramente Milan Badelj. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto con la Fiorentina e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero. Roma e Milan hanno già mostrato interesse ma Badelj in una lunga intervista concessa al ‘Corriere dello Sport-Stadio’ ha fatto un annuncio a sorpresa circa il ...

Calciomercato Fiorentina - Strinic al Milan libera Antonelli : Corvino pronto all’assalto : Calciomercato Fiorentina – Nonostante il Calciomercato invernale si sia concluso da pochi giorni, circolano già molti rumors in merito a trattative e operazioni che potrebbero concretizzarsi in estate. In particolare nella giornata di ieri si è parlato del colpo messo a segno dal Milan che avrebbe di fatto bloccato Strinic per giugno visto che l’ex Napoli è in scadenza con la Sampdoria e quindi libero di firmare con qualsiasi club. ...

Calciomercato Fiorentina - Falcinelli e Dabo : «Qui per dare il meglio» : FIRENZE - " Titolare? Nel calcio nulla è scontato, sono qui sapendo a cosa andavo incontro: ce la metterò tutta per trovare spazio, ma prima di tutto viene la squadra " . Il nuovo attaccante della ...

Calciomercato - il sito della Lega è “impazzito” : giallo Dabo-Fiorentina - Han va al Genoa? : La sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ieri sera alle 23. L’ultimo giorno di trattative non ha regalato particolari sussulti, a tenere banco è stata la telenovela Legata al futuro di Matteo Politano. Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo ma per 10 minuti il trasferimento è saltato. Per la Serie A è stato una delle sessioni di mercato più tristi di tutti i tempi: solo 20 i milioni spesi contro i 470 della Premier ...

Calciomercato Fiorentina - Sanchez in prestito all'Espanyol : FIRENZE - Carlos Sanchez Moreno è stato ceduto dalla Fiorentina all' Espanyol a titolo temporaneo. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il ...

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : Orsolini al Bologna - Falcinelli alla Fiorentina - Ounas per Politano : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - scambio col Sassuoo Babacar-Falcinelli : FIRENZE - Diego Falcinelli è un nuovo giocatore della Fiorentina . Arriva in prestito dal Sassuolo : "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti ...