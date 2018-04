Calciomercato Bologna | Dijks visita Casteldebole

Calciomercato Bologna - Fenucci parla del futuro di Verdi : le indicazioni : Calciomercato Bologna – Il Bologna è concentrata sulla stagione di Serie A con l’obiettivo di conquistare la salvezza, prossime partite determinanti per la squadra di Donadoni. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed al futuro di Verdi ecco le dichiarazioni di Fenucci a Il Romanista: “È stato uno dei migliori talenti della nostra Under 21, poi ha avuto un periodo di appannamento e a Bologna si è rigenerato. La sua scelta di ...

Calciomercato Bologna - nel dopo Destro anche Lapadula : Bologna - Il mercato che verrà sarà molto complicato: ci sono da sistemare tante questioni aperte e non per tutte sarà facile arrivare al dunque. La più spinosa per una infinità di ragioni è legata a ...

Calciomercato Bologna - in arrivo una rivoluzione incredibile : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo salvezza è però alla portata, la dirigenza si aspettava qualcosa in più. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione, prevista una rivoluzione incredibile. A partire dalla panchina con il possibile addio di Donadoni, come riportato in precedenza da CalcioWeb, il nome in pole come possibile sostituto è quello di Nicola. Cambiamenti ...

Calciomercato - il Bologna ci prova : missione Ferreyra : Bologna - Il nome che circola con più insistenza è quello di Facundo Ferreyra , attaccante argentino dello Shakthar Donetsk, che a giugno può arrivare a parametro zero. Su di lui, 27 anni, ex Banfield ...

Calciomercato Bologna - idea Hernandez dell'Hull City : Bologna - L'attaccante uruguaiano Abel Hernandez vuole tornare in Italia. Anche se l'ex palermitano è finito ai margini del mercato e un po' fuori dai principali radar, dato che adesso milita in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Bologna ed Atalanta pensano ad uno scambio : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le società di Serie A provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati. Si candidano ad essere protagoniste Bologna ed Atalanta, in questo senso movimento in attacco, le due società pensano ad uno scambio. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si tratta di Petagna e Destro, stagione altalenante per entrambi con le maglie di Atalanta e Bologna, al termine della stagione potrebbe ...

Calciomercato Bologna - per Donsah un rinnovo più vicino : Bologna - Dalla possibile cessione , a gennaio era tutto fatto col Torino, , al rinnovo. Donsah - sebbene avesse un paio di volte con interviste pubbliche manifestato la sua volontà di cambiare aria - ...

Serie A Bologna - Bigon : «Calciomercato più corto? Scelta logica» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...

Serie A Bologna - Bigon : «Giusto accorciare il Calciomercato» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...

Calciomercato - Torino e Bologna su Abel Hernandez : grande occasione di mercato : Calciomercato Torino E Bologna – Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, due squadre che al momento occupano una posizione tranquilla nel campionato di Serie A sono Bologna e Torino, per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di anticipare i tempi sul mercato. Una grande occasione per l’attacco può essere quella rappresentata dall’ex Palermo Albel Harnandez, l’attaccante ...

Calciomercato Bologna - Fenucci : «Presto un nuovo accordo con Bigon» : Bologna - Manca solo l'ufficialità per il rinnovo del direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon . Anche se, dalle parole dell'ad Claudio Fenucci , l'accordo sembra cosa fatta. "Ci siederemo ...

Calciomercato Bologna - il ds Bigon verso il rinnovo : Bologna - rinnovo in vista per il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , in scadenza di contratto a giugno. A ufficializzarlo è stato l'ad Claudio Fenucci , nel corso di una conferenza ...

Calciomercato Bologna - doppia mossa per la prossima stagione : le ultime : Il Bologna non sta attraversando un buon momento in campionato, nell’ultima gara sconfitta contro l’Inter, adesso la squadra si prepara per l’importante scontro salvezza contro al Sassuolo. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, importanti novità nelle ultime ore. Si sta lavorando al rinnovo di Mbaye, accordo di massima tra le parti, il calciatore si candida ad essere dunque grande protagonista per il ...

Calciomercato Bologna - è fatta per Dijks dell’Ajax : arriva per la prossima stagione : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta attraversando un momento veramente negativo, la squadra di Donadoni è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima sul campo dell’Inter. Adesso importante scontro salvezza contro il Sassuolo, gara assolutamente da non fallire. Nel frattempo la dirigenza si muove anche sul mercato, come riporta la stampa estera chiusa una trattativa per la prossima stagione, si tratta di Mitchell Dijks ...