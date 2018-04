Calcio | Wanda Nara a derby | qualche problema con biglietto

Il Calcio femminile conquista il Wanda Metropolitano : in 22.000 per il derby di Madrid : Il derby femminile tra Atletico Madrid e Real Madrid ha accolto un gran numero di spettatori allo stadio. Stabilito un nuovo record per il club biancorosso. L'articolo Il calcio femminile conquista il Wanda Metropolitano: in 22.000 per il derby di Madrid è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.