Calcio Dopo la batosta con il Real Madrid passeggiata in centro a Sanremo per il

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del Calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. Famigliari e colleghi devastati dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Juventus - il dopo Allegri : la realtà - la pazza idea ed il sogno : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali, campionato e Champions League possono regalare grosse emozioni. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione bollente è quella che riguarda la Panchina, Allegri ha confermato la volontà di voler provare l’esperienza all’estero, l’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione. La Juventus non sta di certo a guardare, tre ...

Calcio - serie C : dopo la frattura tra Pea e Burzoni il Pro Piacenza torna in campo. Al 'Garilli' arriva il Siena : Martedì 3 aprile, alle 14.30, segui Pro Piacenza Robur Siena in diretta su RADIO SOUND . Ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Quella appena trascorsa dal Pro Piacenza è stata una Pasqua priva di serenità: al contrario i rossoneri hanno vissuto la settimana più difficile della stagione. Le dichiarazioni del ...

Calcio - Ray Wilkins è grave : in coma dopo un infarto : Calcio, Ray Wilkins è grave: in coma dopo un infarto Ray Wilkins sta lottando tra la vita e la morte. L’ex centrocampista del Milan si trova in coma al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra, dopo essere stato colpito da un infarto che l’avrebbe fatto cadere battendo la testa. La moglie Jackie […]

Dopo Calcio e F1 anche il tennis. l'invasione degli e-sport continua : Da quest'anno lo Slam parigino, insieme con il suo sponsor storico BNP Paribas, ha deciso di aprire ufficialmente gli sport elettronici: in questi giorni, e fino a maggio, verranno organizzati tornei ...

Il Calcio piange Mondonico : il tecnico ci lascia a 71 anni dopo una lunga battaglia : IL calcio piange Mondonico- calcio il lutto. dopo una lunga battaglia durata diversi anni si è spento Emiliano Mondonico. L’ex tecnico di Cremonese, Torino, Atalanta, Albinoleffe, Napoli, Cosenza, Fiorentina e Novara è stato un esempio di calcio, di sport e di grande umanità. Una carriera fatta di grande soddisfazioni. Nel 1984 riportò la Cremonese in […] L'articolo Il calcio piange Mondonico: il tecnico ci lascia a 71 anni dopo una ...

Grave lutto nel mondo del Calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il Calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Calciomercato Napoli - per il dopo Sarri spunta l'idea Inzaghi : Napoli - Aurelio De Laurentiis si è già messo all'opera per la prossima stagione. Il patron ha incontrato l'amministratore delegato Chiavelli con il direttore sportivo Giuntoli. Argomento numero uno: ...

Calciomercato Bologna - nel dopo Destro anche Lapadula : Bologna - Il mercato che verrà sarà molto complicato: ci sono da sistemare tante questioni aperte e non per tutte sarà facile arrivare al dunque. La più spinosa per una infinità di ragioni è legata a ...

1958 - ecco come la Nazionale italiana di Calcio si rilanciò dopo l'eliminazione dai Mondiali : Gli azzurri appaiono travolgenti: sembra che Belfast sia stato un incidente di percorso e fa rabbia ai tifosi seduti davanti ai teleschermi o che ascoltano per radio la cronaca di Martellini non ...

Calcio : Catania 1' silenzio dopo tragedia : ANSA, - Catania, 21 MAR - Il Calcio Catania "condivide il dolore e la tristezza dell'intera città per l'esplosione che ha causato lutti, ferimenti e devastazione in via Garibaldi" e rivolge "ai ...

Riciclaggio - Foggia Calcio commissariato dopo l'arresto del patron Fedele Sannella : L'inchiesta della Dda sull'autoRiciclaggio di quasi 2 milioni di euro: secondo gli inquirenti venivano pagati in nero anche i giocatori e l'allenatore De...

Napoli - giocare dopo ora è un vantaggio : a -2 cambierebbe tutto - Calcio : Vedere la classifica stasera dopo le 22.30 - Genoa permettendo - potrebbe non essere più deprimente per il mondo-Napoli.

Dopo Calcio Cina guarda alla Motonautica : ... è il presidente Uim Asia Pacific Lu Shan: ''Con l'Accademy che stiamo creando viviamo un momento storico, si apre una nuova pagina per lo sviluppo della Motonautica in Asia, uno sport nuovo per ...