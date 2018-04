Calciatori che non sono nati dove pensavi

“È morta - correte”. Mistero nella villa dei vip : la tragedia nella casa che ospita ogni anno star e Calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...

Momenti Di Gioia : da Coco a Gattuso a Mihajlovic - tutti gli scherzi ai Calciatori! : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

L'1% dello stipendio dei Calciatori in beneficenza : la nobile iniziativa di Mata a cui partecipa anche Chiellini : Juan Mata ed il suo cuore d'oro al servizio dei meno fortunati, ecco come il centrocampista del Manchester United si rende utile per dare al calcio un volto più umano Juan Mata , trequartista del ...

Lettera di un bambino : 'Mamma - anche i Calciatori muoiono?' : "Mamma, anche i calciatori muoiono?" Forse chi lo sport non lo ama, non lo vive, non lo pratica, vive con poco romanticismo, risponderebbe "certo, sono esseri umani anche loro". Ma noi che lo sport ...

Morte Astori : anche Genoa-Cagliari giustamente rinviata - Calciatori sotto shock : Morte Astori: anche Genoa-Cagliari dopo Udinese-Fiorentina è stata rinviata. I calciatori in campo hanno ricevuto la pessima notizia e sono parsi davvero sotto shock. Su tutti Perin e Bertolacci sconvolti dall’accaduto. Il presidente del Cagliari Giulini, quasi in lacrime, ha preteso il rinvio dell’incontro. Astori è stato un ex calciatore del club sardo. Giusto dunque rinviare la gara, adesso sembra si vada verso il rinvio verso ...

Pasquale Bruno durissimo : da Cairo che “dice cazzate” alle mogli dei Calciatori in perizoma : “Torino-Crotone? Cairo sarà felicissimo: vincerà, andrà in sala stampa per dire quattro cazzate. Poi quando perde sparisce…”. Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, non è stato certo tenero con Cairo, parlando a Radio2. Successivamente l’ex difensore ha parlato dei suoi pari ruolo dell’era moderna, con una nota critica: “Oggi i difensori centrali non sanno difendere. Bonucci? Ai miei tempi avrebbe fatto il ...

Oggi scade il mercato degli svincolati : ecco i Calciatori che potrebbero restare (incredibilmente) “a spasso” : 1/15 Rolando Bianchi - LaPresse/Marco Alpozzi ...

Emanuela Folliero : ecco i Calciatori che si innamorarono di me : Emanuela Folliero, bella annunciatrice e conduttrice televisiva, non è certamente mai passata inosservata ai telespettatori e nemmeno a tanti protagonisti della televisione, dello spettacolo e del mondo dello sport. La donna si racconta un po' e parla degli uomini noti che le hanno fatto la corte e che in un certo senso si sono innamorati di lei. Andiamo a scoprire qualche storia e qualche aneddoto che la bella presentatrice ha voluto regalare ...

Bufera Inter - le rivelazioni di De Boer : “c’è un blocco di Calciatori che fa fuori gli altri” : Bufera Inter. La squadra nerazzurra non riesce a ritrovare continuità di risultati ed i rumors dagli spogliatoi continuano a scuotere l’ambiente. L’ultimo in ordine di tempo a parlare di “stranezze” all’Interno dell’Inter è stato l’ex allenatore De Boer, Intervistato dagli olandesi di Ziggo Sport. “In Italia ho avuto un po’ più di complicazioni, non solo per quel che riguarda il linguaggio, ...

La Folliero sogno proibito dei Calciatori : 'Shevchenko perse la testa' FOTO : Questa volta per una lunga intervista concessa al settimanale Sono in cui ha raccontato molti retroscena del suo passato in cui tanti sono stati gli intrecci con il mondo del calcio. Da quella volta ...

Champions Psg - Emery criticato anche dalle mogli dei Calciatori dopo il ko con il Real Madrid : La disfatta di Madrid ha lasciato il segno in casa PSG. Vero, c'è ancora il ritorno da giocare, ma l'umore è ai minimi termini e la sensazione attorno all'ambiente parigino è che ormai la situazione ...

Italia - inizia il nuovo ‘corso’ Di Biagio : ricambio generazionale - ecco i Calciatori che possono entrare a far parte della Nazionale [FOTO] : 1/15 Caldara (LaPresse/Mauro Locatelli) ...

Tra svincolati e Calciatori in scadenza che possono già firmare : occasioni clamorose! [FOTO] : 1/49 NASRI - Reuters ...

Fiorentina - un comunicato alquanto “anomalo” : il club difende alcuni Calciatori dalle critiche : La Fiorentina ha pubblicato oggi sul proprio sito ufficiale un comunicato abbastanza inedito. Strano infatti vedere una strenua difesa “tecnica” dei propri calciatori da parte di una società com’è avvenuto oggi in casa Viola. “Da tempo assistiamo su vari media a numerose analisi relative ai nostri tesserati Sebastian Cristoforo e Maxi Olivera, nonché di Carlos Sanchez (Centrocampista titolare della Nazionale Colombiana, ...