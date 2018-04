Calciando sotto le stelle L' oroscopo di Barcellona-Roma

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Marte, considerato dagli antichi il pianeta della guerra e della forza fisica, ha un notevole significato soprattutto per gli sportivi. E la sua posizione nel tema astrale di stasera, quando ci sarà la fatidica sfida tra, è un po' particolare perché, al decimo grado del Capricorno, è in esatta congiunzione con Saturno, il pianeta delle grandi sfide, delle prove della vita, ma anche del consolidamento dei propri risultati, se si vuole giudicare con occhio ottimista, della serie "prima o poi, ce la farò". In altri termini, quel che è certo è che sarà una partita decisamente 'sofferta', densa di colpi di scena, dall'esito oltremodo incerto ma che premierà davvero il più meritevole perchè il Marte di transito in trigono al ...