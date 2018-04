Cala la disoccupazione a febbraio | tornano a crescere i posti stabili

Disoccupazione - a febbraio Cala al 10 - 9% grazie all’aumento delle donne occupate. Ma sale al 32 - 8% per i giovani : A febbraio la Disoccupazione è tornata a scendere, passando al 10,9% dall’11,1% del mese precedente. Lo rileva l’Istat, spiegando che il tasso torna al livello registrato a dicembre, quando si erano toccati i minimi da agosto 2012. Il calo è dovuto interamente al fatto che sono aumentate di 20mila unità le donne con un posto di lavoro, mentre sono cala te di 48mila le dis occupate. Il tasso di occupazione femminile si conferma sui massimi storici, ...

Ocse - disoccupazione Cala a 5 - 5% a dicembre - in un anno -0 - 7 punti : Roma, 12 feb. , askanews, Nuova limatura del livello medio di disoccupazione nell'area Ocse, che a dicembre si è attestata al 5,5 per cento, 0,1 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. ...