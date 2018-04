Cade sotto treno.muore 15enne a Torino

: Mó c'è uno che dice che sto satellite cinese rotto che sta a cascá ,dovrebbe cadé il 1 Aprile,e che le possibbilita… - GassmanGassmann : Mó c'è uno che dice che sto satellite cinese rotto che sta a cascá ,dovrebbe cadé il 1 Aprile,e che le possibbilita… - CorriereTorino : Torino Porta Susa, cade sotto un treno: morta quindicenne - ilmessaggeroit : Torino, studentessa inciampa e cade sotto al treno: morta una quindicenne -

E' morta la giovane, una studentessa quindicenne, finita questa mattinaunalla stazione diPorta Susa. I sanitari del 118l'hanno rianimata a lungo, sulla banchina del binario 4, ma stato tutto inutile: la ragazza morta durante il trasporto in ospedale. Le indagini sulle cause dell'incidente sono affidate alla polizia ferroviaria. Il binario 4 stato chiuso; l'incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario.(Di mercoledì 4 aprile 2018)