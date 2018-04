Caccia al killer nel bresciano

Entra nel capannone e uccide un uomo : «Mi hai rovinato». È Caccia al killer : Secondo una prima ricostruzione un uomo sarebbe Entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga: un morto e un ferito

Omicidio Pescara. Caccia ai killer di Alessandro - ascoltata di nuovo la mamma : Gli investigatori stanno lavorando sui tabulati telefonici per capire con chi il ragazzo sia entrato in contatto prima di essere ucciso. Sui social - da quanto è emerso da alcune testate locali - è circolata una lettera anonima, tutta da verificare, in cui si faceva riferimento alle cattive amicizie che la famiglia ha lasciato in Veneuzuela e che Alessandro sia stato ucciso da sicari incaricati proprio da qualcuno del Sud America

La Caccia al killer di Ale : "Non aveva alcun nemico" : 'Mio figlio era un bravo ragazzo, non aveva nemici'. Così Paolo Neri, il padre di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore , Pescara, ucciso a colpi di arma da fuoco, lo ricorda uscendo dall'abitazione ...

Pescara - 29enne ucciso. La madre su Facebook : “Maledetto killer guardati le spalle - comincia la Caccia” : Prima gli appelli per avere informazioni, poi la rabbia. Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri ucciso a Pescara, chiede agli amici di non essere tristi ma di aiutarla a trovare il suo assassino. Un uomo o una donna cui la signora dà il tu e minaccia: “Maledetto killer guardati le spalle comincia la caccia” e anche “Maledetto assassino di Ale. Non c’è posto dove tu possa nasconderti“. Il giovane, 29 anni, è ...

Strage Usa - continua Caccia al killer : 0.43 La Polizia sta scortando studenti e staff fuori dal campus della Central Michigan University,teatro di una sparatoria in cui sono morte due persone. continua la caccia al 19enne che ha sparato contro i suoi genitori che erano andati a prenderlo per l'inizio delle vacanze di primavera,uccidendoli. Le autorità hanno intanto diffuso una fotografia del giovane nero, James Eric Davis Jr. dell'Illinois, chiedendo aiuto ai cittadini nella ...

Trova i genitori morti in casa con lesioni su tutto il corpo : "E' duplice omicidio". Caccia ai killer : TREVISO - duplice omicidio nella Marca: due anziani coniugi sono stati Trovati morti nella loro abitazione oggi a Rolle, in via Marzolle, sulla strada per Follina. Le vittime...

Sparatoria in una scuola - tre morti e 50 feriti : "Uccisa una prof - difendeva gli studenti". Caccia al killer : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Giorgia Meloni sul presunto killer nigeriano di Pamela : 'Ora basta - difendiamo la nostra terra Cacciando tutti i clandestini' : Ammazzata, fatta a pezzi e messa in due valigie. La storia dell'orrore che sconvolge l'Italia arriva da Macerata: la vittima è Pamela, una 18enne . Il carnefice sarebbe uno spacciatore nigeriano ...

Giuseppe - ucciso in Thailandia : preso il killer - ora Caccia all'ex moglie. I due erano amanti : preso. È stato catturato questa sera in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani lo scorso 19 gennaio assieme all'amante...

Giovane accoltellato e lasciato agonizzante in strada : Caccia al killer : Omicidio lungo la statale a Briosco, in Brianza Un Giovane di origine nordafricana di circa 30 anni è morto a seguto delle coltellate ricevute in pieno petto da un altro ragazzo, durante una lite in strada lungo la...

Agguato sul pianerottolo di casa : ucciso 'er Mitraia'. Caccia al killer : Potrebbe esserci un regolamento di conti dietro l'omicidio avvenuto la scorsa notte a Roma. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che in queste ore stanno indagando per far luce sulla ...