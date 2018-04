Buzzi Unicem sconta timore guerra dazi e taglio target price

Buzzi Unicem - è l'ora di acquistare : Ottima performance per la società attiva nel settore del cemento , che scambia in rialzo del 2,05%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Buzzi Unicem - utili più che raddoppiati e dividendo in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Profitti più che raddoppiati nel 2017 per Buzzi Unicem . La big italiana del cemento ha chiuso il bilancio annuale con un utile netto di 395 milioni, in forte crescita rispetto ai 149 ...

Buzzi Unicem - utili più che raddoppiati e dividendo in crescita nel 2017 : Profitti più che raddoppiati nel 2017 per Buzzi Unicem . La big italiana del cemento ha chiuso il bilancio annuale con un utile netto di 395 milioni, in forte crescita rispetto ai 149 milioni del 2016 ...

Allunga il passo Buzzi Unicem : Ottima performance per la società attiva nel settore del cemento , che scambia in rialzo del 3,13%. Il trend di Buzzi Unicem mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione ...

Buzzi Unicem in denaro grazie a HeidelbergCement : Teleborsa, - Balza in avanti a Piazza Affari Buzzi Unicem , registrando un incremento dell'1,90%. A sostenere le quotazioni della società italiana specializzata nella produzione di cemento, ma anche ...

Buzzi Unicem in denaro grazie a HeidelbergCement : Balza in avanti a Piazza Affari Buzzi Unicem , registrando un incremento dell'1,90%. A sostenere le quotazioni della società italiana specializzata nella produzione di cemento, ma anche dell'intero ...

Buzzi Unicem in ulteriore flessione - pesa revisione MOL 2017 : ... per questo motivo ha subito in modo acuto i timori relativi all'ipotesi di accelerazione nel rialzo dei tassi da parte della Fed e alle conseguenze negative che questa avrebbe sull'economia a stelle ...

Buzzi Unicem in ulteriore flessione - pesa revisione MOL 2017 : ... per questo motivo ha subito in modo acuto i timori relativi all'ipotesi di accelerazione nel rialzo dei tassi da parte della Fed e alle conseguenze negative che questa avrebbe sull'economia a stelle ...

Buzzi Unicem - fatturato in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Buzzi Unicem ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato pari a 2,8 miliardi di euro rispetto ai 2,6 miliardi del 2016, in aumento del 5,1% , +3,7% a cambi e perimetro costanti, . Le ...

Buzzi Unicem - fatturato in crescita nel 2017 : Buzzi Unicem ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato pari a 2,8 miliardi di euro rispetto ai 2,6 miliardi del 2016, in aumento del 5,1% , +3,7% a cambi e perimetro costanti, . Le vendite di ...

Buzzi Unicem : fatturato consolidato +5 - 1% nel 2017 : Luca Dal Fabbro è amministratore delegato di GRT Group SA, società svizzera leader nell'economia circolare e tecnologia verde, nonché consigliere di Terna SpA. Il Consiglio di Amministrazione ha ...