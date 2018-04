Burro di cacao | proprietà e usi

ideegreen

: RT @Giuliadibiase22: @sheismyqueen_la È nato già peloso. Ma ci credo è stato tutta la sera con il burro cacao in mano perché amore poi anda… - sheismyqueen_la : RT @Giuliadibiase22: @sheismyqueen_la È nato già peloso. Ma ci credo è stato tutta la sera con il burro cacao in mano perché amore poi anda… - sheismyqueen_la : @Giuliadibiase22 Ma è la cosa più tenera del mondo mentre mette (o almeno ci prova) il burro cacao OH MIO DIO ovvia… - Giuliadibiase22 : @sheismyqueen_la È nato già peloso. Ma ci credo è stato tutta la sera con il burro cacao in mano perché amore poi a… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)die impieghi per uso cosmetico.dipuro su pelle, capelli e per la cura naturale delle labbra. Come sfruttare ledi questo ottimo alleato per la bellezza e per la salute della pelle. Ecco come usarlo. (altro…)die usi Idee Green.