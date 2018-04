Burocrazia | il mostro ‘necessario’ e molto ingombrante

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) di Vitalba Azzollini Di cosa parliamo quando parliamo di “”? Il termine viene inteso in molte accezioni, tutte caratterizzate da una connotazione negativa, ed è per lo più usato come sinonimo di Pubblica amministrazione. Con la parola “” – dal francese bureau (“ufficio”) connesso al greco krátos (“potere”) – si suole indicare quel complesso di regole che sanciscono adempimenti a carico dei privati, quando svolgano attività che richiedano un intervento di tipo amministrativo; ma anche quell’insieme di pubblici dipendenti della Pubblica amministrazione la cui opera è necessaria perché i privati stessi possano dare corso a tali attività. In termini più concreti,è tutto ciò che costringe gli individui a code agli sportelli, alla spola tra uffici dalle competenze non sempre chiare, alla compilazione di moduli ripetitivi. La ...