Buffon | sono lacrime d’addio | il portiere pronto a lasciare al termine della stagione

Valentino Rossi : "Sono ancora al top. Dai Buffon - ora imitami!" : un uomo innamorato, Valentino Rossi. Della moto, delle corse, di una vita da globetrotter della velocità. E si racconta a cuore aperto nella bella intervista rilasciata a Paolo Ianieri. Valentino, è ...

Juventus - Szczesny : 'Imparo da Buffon - ma non sono una riserva' : Da una parte, è vero, sapevo che c'era Gigi che è una leggenda della storia del calcio, però per me era anche un'opportunità di allenarmi con il portiere più forte del mondo. E siccome io credo di ...

NAZIONALE - GIGI Buffon/ “Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro : sono il portiere della Juve!” : GIGI BUFFON parla dal ritiro dell'Italia e tuona: "Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro" Ma il numero uno non si sbilancia sul suo futuro in NAZIONALE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Italia-Argentina - Buffon : 'Non sono qui per fare passerella' : Domani ci sarà anche Lionel Messi: un'occasione per chiedere al portiere a chi appartiene la palma di miglior calciatore del mondo, se a lui o a Cristiano Ronaldo. "sono due giocatori diversi, l'...

Juve - Del Piero : 'Dybala? Sulle punizioni sono meglio io - ma può crescere. Su Buffon...' : Buffon? Tutto il mondo aspetta che possa alzare questa Champions League, ma da parte mia posso dirgli che a prescindere rimarrà sempre il numero uno '. Abbiamo parlato con... @delPieroale ! 2 domande ...

Nazionale - Buffon : “sono tornato solo per aggregare” : “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilita’”: cosi’ Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo ‘ritorno’ in Nazionale dopo l’annuncio dell’addio seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018. “Queste due cose – ha detto il capitano azzurro alle tv, appena arrivato a Firenze nella notte ...

Buffon : 'Sono tornato per essere elemento aggregante' : Roma, 19 mar. , askanews, 'Sono qui perché sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità'. Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva in questo ...

Nazionale - Buffon : “Sono qui per coerenza e per responsabilità. E sui giovani dico che…” : Nazionale, Buffon- Mai una parola fuori posto. Gigi Buffon risponde presente alla convocazione del ct Di Biagio in vista delle imminente amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Le due sfide, verosimilmente, potrebbero rappresentare gli ultimi due match in Nazionale del portiere azzurro. Buffon: “I giovani? DA DOMANI AVRANNO…” L’estremo difensore bianconero, ha così dichiarato al suo […] L'articolo Nazionale, ...

Buffon - sono tornato solo per aggregare : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "sono qui perche' sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità": cosi' Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo '...

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Gigi Buffon agli azzurri paralimipici di hockey su ghiaccio : 'Coraggio - sono orgoglioso di voi' : Il video messaggio di Gigi Buffon agli atleti italiani impegnati alle Paralimpiadi di PyeongChang. Il portiere azzurro, dopo avere sconfitto la Svezia in Corea, aveva detto di avere vendicato Buffon ...

Juventus - Buffon : "Con la società capirò se potrò continuare. Le motivazioni sono tutto" : "Dovrò capire, insieme alla società, a che livello di energie sarò e se potrò continuare oppure no". Gianluigi Buffon pare non aver ancora preso una decisione sul suo futuro e lo ha ribadito anche ...

Nazionale - Di Biagio : 'Non sto facendo nessun favore a Buffon - i giocatori non sono tutti uguali' : Parole decise per fare chiarezza sulla posizione di Gianluigi Buffon. Fondamentale per la Nazionale italiana, questo è il portiere della Juventus secondo il CT ad interim Luigi Di Biagio. La decisione ...

Juventus - Buffon : 'Mia ultima partita in Champions? No - sono ottimista per natura' : Per noi che abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide , credo che il modo migliore per ricordarlo sia proprio giocare, esaltando i valori dello sport '. seguono aggiornamenti Lloris: "Buffon è la ...