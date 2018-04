Bufala bimba ritrovata in campo rom in Grecia | perché non condividere la foto

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Esaminiamo la nuovainrom inche in queste ore e giorni sta girando moltissimo su Facebook ma anche su WhatsApp, corredata da unadi una piccola di 4 anni bionda e con occhi chiarissimi, dagli evidenti tratti dell'Europa del Nord ma non certo mediterranei. Non c'è alcun pericolo attuale relativo alla minore, lo sappiamo con certezza, dopo un'attenta attività di debunking della fake news.Lache si accompagna allain circolazione e che preferiamo non riportare per non contribuire ulteriormente alla sua diffusione, mostra una bambina quasi in pianto con lunghe trecce bionde e mani sporche. Normale come l'immagine colpisca subito e spinga alla condivisione massima per aumentare le segnalazioni relative ad un rapimento avvenuto in unrom in. Ma in realtà esaminando proprio la, abbiamo chiarito, senza ombra di ...