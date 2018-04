Brindisi | emofiliaco non curato al pronto soccorso perché non c' è il

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Storia incredibile quella che ci arriva dalla Puglia, precisamente da #, dove la madre di un giovane di 16 anni ha vissuto nella giornata di Pasqua un vero e proprio incubo dovuto all'impossibilita' di curare il figlio presso il locale #Ospedale per mancanza del farmaco necessario. Stando al racconto dei familiari il ragazzo, affetto da emofilia A grave, è giunto aldell'Ospedale Perrino dinel pomeriggio della giornata di domenica intorno alle ore 17:00 in to ad una slogatura della caviglia che gli ha provocato un’emorragia: da questo momento sarebbe iniziato un vero e proprio caso di evidente malasanita'. Arrivato alinizia l'incredibile traversia del giovane Giunto aldel nosocomiono, stando ai familiari, sono iniziate le disavventure del ragazzo che, nonostante la patologia grave di cui soffre, si è visto ...