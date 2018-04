Brexit | le città preferite da grandi banche e compagnie in fuga da Londra

Brexit : Tajani - difendere cittadini Ue : BRUXELLES 7 MAR - "Il Parlamento europeo non accetterà un accordo di transizione con il Regno Unito che discrimini i cittadini". Lo ha detto il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani oggi a ...

Città : Los Angeles è la più promettente a livello economico - Londra sul podio nonostante la Brexit : Los Angeles è la Città più promettente al mondo dal punto di vista economico. Lo stabilisce la classifica stilata da Schroders utilizzando il Global Cities 30 Index , che tiene conto di fattori come le previsioni di crescita economica e del ...

Brexit - scontro su diritti cittadini Ue : 13.06 La premier britannica May si oppone a una proposta che prevede di concedere i diritti legati alla residenza nel Paese ai cittadini europei durante il periodo di transizione dopo la Brexit. Deve esserci una "differenza" di trattamento tra chi arriva dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Ue e chi arriva prima, ha detto May. "I diritti dei cittadini durante la transizione non sono negoziabili. Non accetteremo due tipi di diritti", ha ...

Brexit - May : "Non c'è accordo sui cittadini Ue". Critiche da Europa : questione "non negoziabile" : La premier britannica da Pechino: i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito nel periodo di transizione post-Brexit non avranno gli stessi diritti di quelli arrivati prima. Critiche dall'Europa che considera la questione "non negoziabile"

Brexit - May : “I cittadini Ue che arrivano nel periodo di transizione non avranno gli stessi diritti di chi è già nel Regno Unito” : Nuovo scontro fra Theresa May e la Unione Europea sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian, la premier britannica ha dichiarato che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito durante il periodo di transizione post Brexit non dovranno avere gli stessi diritti di chi è arrivato nel Paese prima. Le osservazioni di May – arrivate nel corso di un viaggio di tre giorni in Cina – rischiano ora di portare contrasti con i ...

