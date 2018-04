Brescia | uccide due imprenditori | in fuga dopo sparatoria | si suicida

Brescia : killer uccide due persone - poi si toglie la vita : E' finita la caccia all'uomo. Cosimo Balsamo, il pregiudicato che ha ucciso due persone e ferito una terza, si è suicidato. L'uomo si è sparato all'interno dell'auto sulla quale era fuggito dopo le ...

Uccide due persone nel Bresciano poi si toglie la vita : il killer faceva parte della banda dei tir : Ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza, poi è fuggito. Intercettato dalle forze dell’ordine si è suicidato dopo una sparatoria ad Azzano Mella. Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, era uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto...

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

