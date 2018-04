Brescia | uccide due imprenditori | in fuga dopo sparatoria | è caccia all' uomo

Uccide 2 uomini nel Bresciano e fugge : caccia a un pregiudicato : Milano, 4 apr. , askanews, - Duplice omicidio questa mattina in due cittadine del Bresciano, dove un pregiudicato di 67 anni, Cosimo Balsamo, ha ucciso due imprenditori e ferito una terza persona, ed ...

Uccide due imprenditori e scappa : chi è il killer in fuga nel Bresciano : Due imprenditori sono stati uccisi in provincia di Brescia dallo stesso killer ora braccato dalla polizia. L’uomo, armato di fucile a pompa e pistole, è ancora in fuga. Il doppio omicidio è avvenuto a...

'Mi hai rovinato' : spara e uccide in un capannone del Bresciano : Le cause sono ancora sconosciute. Quello che è certo è che a terra c'è il cadavere di un uomo, che secondo le prime indagini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Si chiamava Elio Pelizzari, era ...

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

Spara nel Bresciano e uccide due persone - killer è in fuga | : L'omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: "Mi hai rovinato". Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di ...

Spara e uccide due imprenditori nel Bresciano poi fugge armato : parla il testimone : Video BresciaToday - È Elio Pellizzari, 78enne titolare della "Pg Rottami"...

Spara nel Bresciano e uccide due persone - killer è in fuga : Spara nel Bresciano e uccide due persone, killer è in fuga L’omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: “Mi hai rovinato”. Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di Vobarno Parole chiave: ...

Brescia - fa irruzione in un capannone e spara : un morto e un ferito. Poi fugge e uccide ancora : caccia a un uomo : Il killer è arrivato in auto, è sceso, è entrato entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. È questa la prima ricostruzione di quanto...

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di un 67 enne, pluripregiudicato, che questa mattina si è introdotto nella Sga di Flero, azienda che commercia veicoli industriali e ha sparato a Elio Pelizzari, 78 anni, titolare della Pg metalli, azienda che si trova a p...