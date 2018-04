Brescia | killer uccide due persone | poi si toglie la vita

Uccide due imprenditori e scappa : suicida il killer che ha seminato paura nel Bresciano : Due imprenditori sono stati uccisi in provincia di Brescia dallo stesso killer braccato da Polizia e Carabinieri fino al tragico epilogo. L’uomo, il pregiudicato 67enne Cosimo Balsamo, armato di fucile a...

Cosimo Balsamo - chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...

Uccide due persone nel Bresciano poi si toglie la vita : il killer faceva parte della banda dei tir : Ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza, poi è fuggito. Intercettato dalle forze dell’ordine si è suicidato dopo una sparatoria ad Azzano Mella. Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, era uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi Intercettato il killer - si è suicidato|Le foto : Secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio terza conflitto a fuoco ad Azzano Mella

Brescia : testimone - il killer armato con fucile e pistole : Milano, 4 apr. (AdnKronos) – Era armato con un fucile a pompa, diversi proiettili e tre o quattro pistole l’uomo che a Flero, in provincia di Brescia, ha ucciso un imprenditore all’interno della Sga, azienda che si occupa del commercio di veicoli industriali. E con il fucile ha fatto fuoco e ucciso Elio Pelizzari, titolare della Pg Metalli, e ha ferito il titolare della Sga. A riferirlo è Giampietro Strada, il nipote del ...

