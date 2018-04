Brescia | killer ancora in azione | ucciso un secondo uomo

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo : Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di ...

Uccide due imprenditori e scappa : chi è il killer in fuga nel Bresciano : Due imprenditori sono stati uccisi in provincia di Brescia dallo stesso killer ora braccato dalla polizia. L’uomo, armato di fucile a pompa e pistole, è ancora in fuga. Il doppio omicidio è avvenuto a...

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo : Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di veicoli industriali e dopo poche ore, durante la fuga, ha colpito a morte un altro uomo. Ecco Cosa sappiamo finora: - Questa mattina Balsamo è entrato nello stabilimento della S.G.A. di Flero, ...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi È caccia al killer in fuga|Le foto|Mappa : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

Brescia : killer in fuga - ha ucciso due persone : E' caccia all'uomo nel Bresciano. In mattinata è entrato in un capannone ed ha sparato uccidendo un imprenditore di 78 anni Elio Pellizzari. Ferita un'altra persona. Poi è fuggito ed ha fatto un'altra ...

Spara nel Bresciano e uccide due persone - killer è in fuga | : L'omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: "Mi hai rovinato". Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di ...

Due omicidi nel Bresciano - killer in fuga Ricerche estese anche a Bergamo : Il killer in fuga nel Bresciano - dopo aver ucciso un imprenditore, il 78enne Elio Pellizzari - ha ucciso un'altra persona, secondo quanto si è appreso un altro imprenditore, a Carpeneda di Vobarno.

Due imprenditori uccisi nel Bresciano Caccia al killer in fuga Diretta video|Foto : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

Duplice omicidio nel Bresciano - il killer è un pregiudicato Diretta video : Sparatoria nei locali di una società che si occupa di compravendita di veicoli: un uomo sarebbe entrato nella sede dell’azienda e avrebbe sparato sui lavoratori, uccidendone uno e ferendo gravemente anche un 75enne

Spara nel Bresciano e uccide due persone - killer è in fuga : Spara nel Bresciano e uccide due persone, killer è in fuga L’omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: “Mi hai rovinato”. Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di Vobarno Parole chiave: ...

Due imprenditori uccisi nel Bresciano dallo stesso killer ancora in fuga|Foto : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto ferito

Killer Bresciano fa un'altra vittima : 14.03 Seconda vittima per il Killer che ora è ricercatissimo nel Bresciano. Dopo avere ucciso un imprenditore di 78 anni a Flero ed essere fuggito, ha colpito anche a Carpeneda di Vobarno. Anche il secondo uomo ucciso sarebbe un imprenditore. Il Killer in fuga è un pregiudicato.

Brescia - killer spara agli operai in capannone : "mi hai rovinato"/ Ultime notizie - un morto alla Sga di Flero : Brescia, killer entra in un capannone e spara agli operai: 'mi hai rovinato', ha urlato prima di uccidere 1 uomo e ferito 1 collega. Ultime notizie.