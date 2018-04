Brescia - il killer si toglie la vita dopo la fuga | Aveva ucciso due imprenditori a fucilate : Brescia, il killer si toglie la vita dopo la fuga | Aveva ucciso due imprenditori a fucilate Cosimo Balsamo, già noto alle forze dell’ordine, ha sparato a due imprenditori che, secondo lui, l’avrebbero rovinato. Si è tolto la vita nel parcheggio di un supermercato dopo la fuga durata alcune ore Continua a leggere

Una giornata di sangue nel Bresciano. Il killer si toglie la vita dopo due omicidi : La prima sparatoria è avvenuta nel capannone della SGA a Flero. La seconda a Vobarno, a una cinquantina di chilometri di distanza. Il killer ha sparato ancora una terza volta e poi si è tolto la vita

Brescia - killer uccide due imprenditori : poi la fuga e il suicidio : Era armato con un fucile a pompa, diversi proiettili e tre o quattro pistole Cosimo Balsamo che nel Bresciano ha ucciso due persone e ferito una terza prima di fuggire innescando una gigantesca...

Cosimo Balsamo - ecco chi era il killer di Brescia : dagli assalti con la banda dei Tir all’ossessione per la confisca dei beni : Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “banda dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi ...

Si è ucciso il killer che ha seminato il terrore nella provincia di Brescia : Si è ucciso il killer che ha seminato il terrore nella provincia di Brescia. Cosimo Balsamo, 62 anni si è sparato nel parcheggio di un supermercato dopo aver ucciso i suoi complici nella banda che negli anni 2000 rapinava i Tir nel Nord Italia. - Questa mattina Balsamo entra nello stabilimento della S.G.A. di Flero, un'azienda che commercia veicoli industriali, e chiesde di parlare con ...

Uccide due imprenditori e scappa : suicida il killer che ha seminato paura nel Bresciano : Due imprenditori sono stati uccisi in provincia di Brescia dallo stesso killer braccato da Polizia e Carabinieri fino al tragico epilogo. L’uomo, il pregiudicato 67enne Cosimo Balsamo, armato di fucile a...

Cosimo Balsamo - chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...