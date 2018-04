Brescia | fa irruzione in un capannone e spara | un morto e un ferito Poi fugge e uccide

Fa irruzione in un'azienda nel Brescia no e spara : un morto e un ferito - : L'omicida prima di aprire il fuoco avrebbe gridato: "Mi hai rovinato". Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa dell'...

Fa irruzione in un'azienda nel Bresciano e spara : un morto e un ferito : Fa irruzione in un'azienda nel Bresciano e spara: un morto e un ferito L’omicida prima di aprire il fuoco avrebbe gridato: “Mi hai rovinato”. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa dell'auto con cui poi è scappato Parole chiave: ...