Brescia - entra in capannone e spara : un morto - il killer in fuga : Brescia, entra in capannone e spara: un morto, il killer in fuga Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire al numero di targa dell’auto dell”omicida Continua a leggere

Brescia - furgone centrato da un Suv travolge un operaio : è gravissimo : Carambola spaventosa in via Apollonia a Brescia. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno: a farne le spese un operaio di 55 anni trasportato d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni...