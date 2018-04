Brescia | Cosimo Balsamo suicida | ha ucciso due imprenditori Ultime notizie | “voleva

Chi era Cosimo Balsamo - il killer di Brescia : Milano, 4 apr. , AdnKronos, - Pregiudicato, era finito in carcere e una volta fuori se l'è presa con chi credeva responsabile della sua fine. Le vittime di Cosimo Balsamo non sono state scelte a caso. ...

Cosimo Balsamo - chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...