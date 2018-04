Brescia | cadavere di un uomo trovato in un capannone “Gli hanno sparato”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ildi unè statoall’interno di una Flero, in provincia di. Secondo le prime indagini, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni fornite dal Giornale di, i militari stanno cercando unche è entrato nel capanonne della SGA, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali, e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un secondo. “Mi hai rovinato” avrebbe gridato prima di aprire il fuoco e poi allontanarsi in auto. Dalle telecamere i carabinieri stanno cercando il numero di targa. Non si conosce ancora il nome della vittima. L'articolodi unin un. “Glisparato” proviene da Il Fatto Quotidiano.