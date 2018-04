Boxe | UFFICIALE | Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi

oasport

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il match traè stato ufficialmente cancellato. L'incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO deimedi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione diper non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che l'incontro non si svolgerà, dunque nessuna rivincita dopo il discusso pareggio dello scorso anno a Las Vegas che aveva permesso al kazako di confermarsi Campione del Mondo.