Boxe | l’Italia maschile torna a radunarsi | 21 azzurri ad Assisi | spiccano Valentino

Boxe - Europei U22 2018 : splende l’Italia femminile! Irma Testa - Rebecca Nicoli e Francesca Martusciello volano in finale : Prosegue l’ottimo Europeo Under 22 dell’Italia a Targu Jiu (Romania). Oggi erano in programma le semifinali femminili, con ben quattro italiane impegnate. Irma Testa avrà la possibilità di mettersi l’oro al collo nei 57 kg. La 21enne di Torre Annunziata si è liberata agevolmente della turca Us e domenica se la vedrà con la romena Cosma. Anche Rebecca Nicoli salirà sul ring per la medaglia più preziosa, nei 64 kg: oggi si è ...

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...

Boxe - l’Italia femminile perde 4-3 il dual match contro la Francia. Vince Mesiano - battuta Alberti : La Nazionale Italiana di Boxe femminile è stata sconfitta dalla Francia per 4-3 nel dual match svoltosi a Frejus. Il ko delle azzurre è parso immeritato a coach Cadarella: “Stephanie Silva ha perso alla fine di un match equilibrato, Mostarda ha vinto nettamente e bene il suo incontro così come la Mesiano e la Amato. Sconfitte paradossali quelle delle Alberti e della Delaurenti che avrebbero meritato la vittoria. La Flahli non è andata male ...

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder perde contro i France Fighting Roosters per 3-2 : Seconda giornata per le World Series of Boxing 2018, arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha affrontato stasera i France Fighting Roosters al Pala Tiziano di Roma. La squadra italiana, che aveva vinto per 3-2 all’esordio contro i Knights, ha stasera perso per 3-2 Il primo match vedeva impegnato il bronzo ...