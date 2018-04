Borse in calo | la guerra commerciale fra Usa e Cina spaventa gli investitori

Borse in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali Borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

Borse in calo sullo scontro commerciale Usa-Cina : MILANO - Il botta e risposta commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a farsi sentire sul mercato. Dopo la pesante seduta registrata ieri a Wall Street oggi le Borse asiatiche hanno vissuto una ...

Borse in calo - ma evitato il panico - per ora - : ... +0,97%, e Snam , +0,83%, , infatti, hanno fatto registrare buoni rialzi, grazie in particolare ai buoni dati comunicati da Enel, il comparto potrebbe poi trarre giovamento dal fatto che la politica ...

Dazi commercio - Trump firma sanzioni alla Cina/ Borse asiatiche a picco - in calo anche l'Europa : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:03:00 GMT)

I dazi Usa mandano a picco le Borse asiatiche. In calo anche l'Europa : MILANO - Ore 9.15. Le Borse asiatiche vanno a picco all'indomani dei dazi annunciati dal presidente Trump verso le importazioni dalla Cina per un ammontare di circa 60 miliardi di dollari. ...

Borse in forte calo dopo la Fed - la minaccia di sanzioni Usa alla Cina abbatte Wall Street : MILANO - Le Borse europee chiudono in forte calo con un peggioramento in coincidenza dell'apertura di Wall Street, beneficiando solo parzialmente delle indiscrezioni sulla possibile esclusione dell'...

Borse in calo : tante zavorre sui mercati a partire dai dazi Usa : Un'economia, tra l'altro, in piena evoluzione dal momento che si sta svicolando da una forte dipendenza dall'export verso un rafforzamento di una più complessa domanda interna.

Tokyo chiude con il segno più. In calo le Borse cinesi : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikke i che ha guadagnato lo 0,99% finendo a 21.591,9 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,65% a 1.326,16 punti. Dal fronte macro, segnali di ...

Borse Ue in calo - Milano Mib -0 - 08% : 9.37 Le Borse europee aprono deboli. Questa settimana i mercati guardano alla Fed e al G20. Londra cede lo 0,1%, a Parigi il Cac 40 lo 0,4%, Francoforte in calo dello 0,35%.Anche la Borsa di Milano è cauta con l'indice Mib che perde lo 0,08% l'All Share guadagna appena lo 0,03%. Stabile lo spread Btp e Bund a 140punti con un rendimento all'1,98%. Debole l'euro sul biglietto verde che si muove sotto la soglia di 1,23 (1,2266 dollari).Greggio in ...

Borse Europee in calo. Milano a -0 - 46% : 9.49 Apertura in calo per le principali Borse Europee sulla scia delle dimissioni di Gary Cohn,capo consigliere economico di Donald Trump e uno dei pochi oppositori della politica protezionistica del presidente degli Stati Uniti. A Parigi il Cac scende dello 0,36% a 5.151,69 punti. A Londra l'Ftse 100 cala dello 0,41% a 7.117,49 punti. Il Dax di Francoforte cede lo 0,44% a 12.060,09 punti.Apertura negativa anche per Piazza affari con l'indice ...

Borse europee in calo. Pesa l'addio del consigliere di Trump : MILANO - L' addio di Gary Cohn , consigliere economico del presidnete Trump in disaccordo con l'indirizzo di politica commerciale tracciato dall'amministrazione Usa, e in particolare sui nuovi dazi su alluminio e acciaio , impensierisce il mercato. Le Borse europee si avviano verso una partenza in calo, ...

Borse europee deboli. Calo a Milano : 9.44 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, dopo le elezioni italiano. Milano ha aperto in netto Calo e poi ha recuperato a -0,9%. Mediaset cede oltre il 5%. Sale di quasi 12 punti, a 143, lo scarto tra Btp e Bund tedesco, con rendimento del decennale al 2,02%. Londra +0,1%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,69%. Euro in Calo a 1,2293 dollari e 129,66 yen in avvio dei mercati valutari.