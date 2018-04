Bologna | si ferma Gonzalez Da valutare Palacio | Dzemaili e Torosidis

Bologna - Masina : 'Fermata una delle migliori squadre d'Europa. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni' : Adam Masina , terzino del Bologna , ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida terminata sul risultato di 1-1 contro la Roma : 'Resta un po' di amaro in bocca, ma abbiamo fatto un punto contro una delle migliori squadre d' Europa riuscendo anche a ...

Bologna - favola Santurro : esordisce in Serie A e ferma la Roma : Antonio Santurro, 26 anni. Ansa C'era una volta un ragazzo di ventisei anni con i guantoni alle mani, un pipistrello sul petto e un sogno nella testa: giocare in Serie A. Difficile, però, se non hai ...

Il Bologna ferma la Roma 1-1 nell'anticipo : La Roma ha una battuta d'arresto al Dall'Ara ed è fermata sull'1-1 da un Bologna che fa del contropiede la sua arma migliore.In vista Champions, preoccupa l'infortunio di Nainggolan. Prima della gara un minuto di silenzio per onorare Fabrizio Frizzi ed Emiliano Mondonico

Bologna - Donadoni : 'Per fermare la Roma dovremo essere compatti' : 'dovremo saper cogliere i momenti e interpretare la partita senza concedere spazi e profondità a una squadra con giocatori di qualità che altrimenti ti mettono in difficoltà. dovremo essere molto ...

Il Bologna ferma la Lazio : 1-1 all'Olimpico. I biancocelesti perdono il quarto posto : La Lazio di Simone Inzaghi , forse stanca per le fatiche europee, stecca in casa contro il Bologna di Roberto Donadoni e perde la ghiotta occasione di riprendersi il quarto posto in classifica. La ...

Il Bologna ferma il Genoa (2-0) | : Il Grifone in campo al Dall’Ara con il 3-5-2: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev

Investe una ragazza e non si ferma - nei guai il calciatore del Bologna Keita : Bologna - La polizia municipale è ancora a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui giovedì pomeriggio è rimasto coinvolto il terzino del Bologna Cheick Keita. La sua Mercedes ha ...

Bologna - Palacio si ferma un mese per una lesione al retto femorale della coscia sinistra : E' arrivato il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni di Rodrigo Palacio, che si era fermato nel corso dell'allenamento di lunedì accusando un risentimento. Gli esami strumentali hanno ...

Infortunio Palacio - tegola Bologna : l’attaccante si ferma di nuovo : Infortunio Palacio – Il Bologna è reduce dal successo conto il Sassuolo, importante scontro salvezza che ha avvicinato all’obiettivo. Adesso la squadra di Donadoni si prepara per la partita contro il Genoa ma non arrivano buone notizie sul fronte Palacio. L’attaccante infatti si è fermato nuovamente, il calciatore ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra in allenamento ed è a serio rischio per la gara contro gli ...