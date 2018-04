Bollette più care per colpa di incentivi e tasse

Tariffe energetiche - in dieci anni Bollette elettriche più care del 15% : Teleborsa, - In Italia negli ultimi 10 anni Tariffe dell'energia in costante salita. Sono i risultati di uno studio del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli ...

Bollette più leggere : da aprile luce -8% e gas -5 - 7% : Bollette più leggere: da aprile luce -8% e gas -5,7% Bollette più leggere: da aprile luce -8% e gas -5,7% Continua a leggere

Bollette - da aprile più convenienti quelle di luce e gas : ...3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente a circa 13 euro all'anno, che sconta la leggera ripresa dei prezzi gas nei mesi scorsi a seguito della ripresa dell'economia ...

Bollette più leggere dal primo aprile : -8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità diminuirà dell'8% e quello del gas del -5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso.Nel dettaglio, segnala l'Autorità di regolazione per energia, reti e ...

Bollette telefoniche : situazione sempre più confusionaria : Il passaggio delle Bollette di telefonia da 28 a 30 giorni ha causato una disputa commerciale tra autorità di controllo …

Bollette di luce e gas più care - cosa serve sapere per risparmiare : (Foto: Getty Images) La cattiva sorpresa molti italiani l’avranno già scartata, agli altri basterà aprire la cassetta della posta: se non ve foste accorti, dal 2018 le Bollette sono più care. Dal primo gennaio, rispetto al trimestre precedente, il prezzo dell’energia elettrica per la famiglia-tipo è aumentato del 5,3% e quello del gas ha visto un rialzo tondo del 5%. I rincari per l’elettricità sono dovuti a nove fattori ...

Aumento Bollette energia : i servizi di vendita tra gli oneri che incidono di più : Il recente Aumento delle bollette dell’energia è legato, in modo particolare, all’incremento dei servizi di vendita. Questi oneri hanno, infatti, …

Bollette telefoniche - Agcom a operatori : “Fate sconti ai clienti che hanno pagato di più con quelle a 28 giorni” : Nuovo colpo di scena nel caos Bollette telefoniche a 28 giorni. L’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) ha invitato gli operatori a fare uno sconto sulla fattura mensile per rimborsare i clienti delle cifre indebitamente incassate calcolando le Bollette su 28 giorni invece che su 30. La richiesta formale è arrivata attraverso quattro diffide fotocopia agli operatori Tim, Vodafone, Fastweb e Wind-Tre bypassando la decisione ...

Bollette a 28 giorni : ecco come ci daranno il rimborso dei canoni in più : Finalmente i rimborsi sono arrivati. Anche se sarebbe meglio rimanere sul condizionale e aspettare che i rimborsi ci siano davvero. Questo perché la questione delle Bollette a 28 giorni si è protratta per mesi, ed ora i consumatori sono disillusi. Intanto perché non credono più alle promesse, e poi perché, come abbiamo ampiamente spiegato, con il ritorno alla fatturazione mensile i gestori guadagnano ulteriormente. come avverranno i ...

Bollettino postale per pagare le Bollette : perché non conviene più : Scegliere il tradizionale Bollettino postale per pagare le bollette non conviene più. Il mercato delle tariffe è in continua evoluzione …

Bollette della luce non pagate : ecco quanto ci costerà in più : L'Arera, Autorità per l'Energia, ha reso noto l'effetto che si avrà sulle Bollette dei clienti domestici a causa degli 1,2 milioni di Bollette evase dai furbetti della luce. E aggiunge di aver scongiurato in questo modo danni peggiori. Si parla di circa 2 euro l'anno, che troveremo nella bolletta elettrica a causa degli oneri di sistema non versati dai clienti morosi. Una cifra fortunatamente ben inferiore ai 35 euro annunciati da una fake news ...

Pagheremo le Bollette dei furbi Ecco quanto ci costerà in più : Le bollette dei morosi? Le pagherà chi ha sempre aperto il portafoglio, chi ha sempre rispettato le scadenze. Ma da qualche giorno ci si interroga su quale sarà la cifra dell'aumento della bolletta nel saldo finale. Su WhatsApp da tempo gira una bufala che parla di un aumento da 35 euro. La realtà, come abbiammo spiegato è ben diversa: l'aumento sarà di circa due euro l'anno. Le stime sul rincaro sono state fatte ...