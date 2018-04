Bitmain ha sviluppato nuovi chip per estrarre Ethereum

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Bitmain, società cinese specializzata nella produzione di hardware per generare (quel che in gergo si chiama "mining") criptovalute, ha annunciato di aver sviluppato nuoviASIC (Application-specific integrated circuit) progettati apposta per processare le transazioni in Ethereum, la seconda criptovaluta e blockchain per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin​. Gli Antminer E3 L’azienda cinese ha appena pubblicizzato i suoi hardware Antminer E3, ingegnerizzati per minare Ethereum, che saranno venduti a 800 dollari a partire dal prossimo giugno. Un hardware che potrebbe essere più efficiente delle schede video (GPU) attualmente usate per estrarre Ethereum (e altre criptomonete) e che dovrebbe alleviare la pressione sul mercato di ...