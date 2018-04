Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura | “Sei una strega” Muore a 87 anni

fanpage

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l'Alzheimer. Perè stata vittima di abusi da parte di tre assistenti dipresso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le tre donne non potranno mai più esercitare la professione.