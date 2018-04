Biotech | chemio dolce e cosmetici dai rifiuti | assaggi di futuro a Milano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. La bellezza può spuntare da dove non te l’aspetti: lo cantava Fabrizio De André e lo ha spiegato oggi aChiara Lacapra dell’università degli Studi Genova, davanti a una platea di investitori finanziari in cerca di idee in cui credere e sulle quali puntare. La giovane, portavoce di una startup che produceecosostenibili partendo da ‘’ agroalimentari, è fra i protagonisti del ‘BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative’, una due giorni organizzata dall’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, Assobiotec-Federchimica, e da Intesa Sanpaolo. Quindici i progetti presentati, tutti frutti del genio italiano: 8 illustrati oggi e 7 domani; 9 referenti uomini, 6 donne. Fra le realtà in vetrina che si raccontano all’AdnKronos ...