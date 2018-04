BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 aprile alle 17 conferenza in via Scienze

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 30 gennaio alle 17 presentazione libro in via Scienze : E' questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la 'lieta novella' dell'avvento: 'Un bambino è nato per ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Ciclo 'I colori della conoscenza' : appuntamento lunedì 22 gennaio alle 17 in via Scienze : LA SCHEDA - Il complesso dialogo tra sapere scientifico e cultura umanistica sembra trovare un punto di rottura di fronte a una scienza divenuta troppo tecnica per i non specialisti. Così i filosofi, ...